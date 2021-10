James Baldwin e Simone Alliva vincono il Premio Fuori!

2 minuti di lettura

Il premio FUORI!, presieduto da Angelo Pezzana, è intitolato al primo movimento omosessuale di Italia e alla sua quarta edizione è stato assegnato a Un altro mondo di James Baldwin e a Fuori i nomi! di Simone Alliva, entrambi editi da Fandango Libri.

Organizzato dalla Fondazione Sandro Penna – FUORI!, l’istituzione che ha raccolto l’eredità del movimento omosessuale fondato nel 1971 da Angelo Pezzana e di cui quest’anno ricorre il cinquantennale celebrato con una importante mostra antologica (Torino, Museo Diffuso della Resistenza, 23 settembre – 24 ottobre), il premio verrà fisicamente assegnato il 17 ottobre alle 15:45 al Salone Internazionale del Libro di Torino presso la Sala Londra. Interverranno: Nicola Lagioia, Elena Loewenthal, Paolo Bertinetti, Gianni Rossi Barilli, Angelo Pezzana, Tiziana Triana e Maurizio Gelatti e l’autore Simone Alliva.

Pubblicato nel 1962, Un altro mondo di James Baldwin (deceduto nel 1987) è ambientato in una New York lacerata dalla segregazione razziale in cui l’autore mette in scena la tragedia degli affetti, di un amore che non salva, di una fiducia che si scopre essere sempre mal riposta, di una coscienza che inganna prima di tutto se stessa. Un libro che racchiude il cuore della scrittura di Baldwin, icona del movimento afroamericano e LGBT d’America.

In Fuori i Nomi! l’autore Simone Alliva, qui da noi intervistato, ha realizzato una raccolta unica di parole e storie di chi ha resistito alla violenza della destra religiosa, alla piaga mortale dell’Aids che ha spazzato via un’intera generazione, all’omotransfobia, politica e sociale, che ancora oggi frena la piena uguaglianza di diritti e la piena accettazione, rintracciando e mettendo in luce le radici storiche di un Movimento di liberazione e di conquista di diritti, attraverso le parole di chi quelle battaglie le ha combattute in prima persona, vincendo, perdendo, ma non smettendo mai di pensare di essere nel giusto.