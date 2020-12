Kyrsten Sinema, la senatrice bisex trolla Mike Pence con cappotto zebrato e parrucca viola – la foto è virale

La senatrice Kyrsten Sinema, bisessuale dichiarata, ha letteralmente ‘trollato’ Mike Pence, ad oggi ancora vicepresidente degli Stati Uniti nonché conclamato omotransfobico, nel corso del giuramento da neo senatore del democratico Mark Kelly.

Nella fantastica immagine diventata virale sui social vediamo Mike Pence di spalle davanti a Mark Kelly, che ha la mano destra alzata e la sinistra sulla Bibbia, tenuta per l’occasione proprio da Kyrsten Sinema, che si è presentata in aula con un cappotto zebrato e una parrucca viola da quattro soldi, per esprimere la propria solidarietà a tutte quelle donne che non possono andare dal parrucchiere causa Coronavirus.

In poche ore Sinema è diventata un’eroina dei social, perché a molti è apparso evidente lo sfottò nei confronti di Pence, ultracattolico e ultraomotransfobico, costretto a dover presenziare ad un giuramento al Senato dinanzi ad una senatrice così conciata e con la Bibbia tra le mani. Fino ad oggi definita dai più come una democratica di vedute abbastanza centriste, Kyrsten ha così avuto la sua rivincita. Almeno su Twitter.