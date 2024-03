Lance Bass degli NSYNC e il coming out: “Cambiò la mia carriera, nel bene e nel male”

2 min. di lettura

Oggi 44enne, Lance Bass è stato uno dei mitici NSYNC, boyband americana in grado di vendere oltre 70 milioni di copie in tutto il mondo tra la fine degli anni ’90 e i primi anni ‘2000. Esattamente 18 anni fa, era il 2006, Bass faceva coming out con una stotica prima pagina di People. All’epoca Lance aveva 27 anni. Poche settimane dopo vinse un contestato Premio Human Rights Campaign Visibility, per poi sbarcare in libreria con l’autobiografia Out of Sync, riuscendo a rientrare nella lista del New York Times Best Seller. Il 20 dicembre 2014 ha sposato Michael Turchin, mentre nel 2021 è diventato papà di due gemelli, avuti tramite gestazione per altri.

Intervistato da Usa Today, Bass ha ricordato quel coming out, ormai quasi maggiorenne.

“Non sapevo di cosa stessi parlando. Non conoscevo nessuno dei problemi che (stavano) accadendo. Quindi ero talmente inesperto che avevo paura. Non volevo offendere nessuno in quel momento. Avevo tanta paura di parlarne. Ma sai, mi presi il mio tempo per imparare e per diventare parte di questa comunità. Sfortunatamente, due decenni fa dovevi fare quelle grandi e audaci dichiarazioni. E fu molto, molto spaventoso – mi ha cambiato la vita. Ha cambiato la mia carriera, sia nel bene che nel male. Ma è stato anche divertente vivere tutto questo e vedere dove mi ha portato, mi ha fatto crescere come essere umano e mi ha fatto diventare la persona che sono veramente. E sono così grato per questo“.

Il coming out sulla copertina di People arrivò in edicola il 7 agosto del 2006. Nei mesi precedenti c’erano state enormi speculazioni da parte dei media sul suo orientamento sessuale, con numerose foto scattate nei bar e nei nightclub gay d’America. Da mesi Perez Hilton, all’epoca Bibbia del gossip a stelle e strisce, pubblicava diversi articoli dedicati all’orientamento sessuale di Bass, mentre Page Six pubblicò un trafiletto il 12 luglio 2006, che riportava un avvistamento di Bass in un bar gay con il suo allora fidanzato, Reichen Lehmkuhl. A quel punto l’agente di Lance, Ken Sunshine, consigliò al cantante la strada del coming out pubblico su People, che eliminò in fretta e furia Johnny Depp dalla copertina di quella settimana in favore proprio di Bass, che candidamente disse:

“Il fatto è che non mi vergogno: questa è l’unica cosa che voglio dire. Non penso che sia sbagliato, non sono devastato da tutto questo. Sono più libero e felice di quanto lo sia stato in tutta la mia vita. Sono semplicemente felice”.

18 anni dopo Lance è un uomo sposato, felice, padre di due bambini.

