Lance Bass degli NSYNC e suo marito sono diventati genitori di due gemelli

Oggi 42enne e storico membro degli NSYNC, Lance Bass ha annunciato di essere diventato genitore di due splendidi gemelli, Violet e Alexander. “Sono arrivati i cuccioli di drago!! Non riesco ad esprimere quanto amore provi in questo momento”, ha scritto il cantante su Instagram. Grazie per tutti i gentili auguri. Significano molto. Ora, come si cambia un pannolino??! Ahhhhhhh!“.

Lance è diventato papà al fianco di Michael Turchin, suo sposo dal 2014 che ha così celebrato il lieto evento: “Vi presentiamo i nuovi membri della famiglia Turchin-Bass: Violet Betty e Alexander James!!!! Sono pura perfezione e sì, questo include le dozzine di cacca di cui abbiamo già avuto a che fare. Il nostro cuore è pieno di amore!!! Grazie a tutti per gli auguri“.

Lance fece pubblicamente coming out nel 2006, con una storica copertina People. Con la boyband NSYNC, poi composta da JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick e Justin Timberlake, ha sbancato le classifiche di fine anni ’90, vendendo circa 70 milioni di copie. 34 anni, Turchin prova a fare l’attore. Da oggi entrambi sono genitori.