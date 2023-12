Palm Royale, prime immagini della serie con Ricky Martin protagonista

2 min. di lettura

Apple TV+ ha svelato le prime immagini ufficiali di “Palm Royale“, la nuova serie ambientata a Palm Beach con Ricky Martin tra i protagonisti. Al fianco del cantante portoricano un super cast composto dalla candidata agli Emmy e agli Oscar® Kristen Wiig, le vincitrici dell’Oscar® e dell’Emmy Laura Dern e Allison Janney, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy e Kaia Gerber, con la partecipazione straordinaria di Bruce Dern e dell’iconica e pluripremiata Carol Burnett.

“Palm Royale” farà il suo debutto su Apple TV+ il 20 marzo 2024 con i primi tre episodi, seguiti da nuovi episodi ogni mercoledì fino all’8 maggio.

“Palm Royale” racconta la storia di persone splendidamente impossibili, seguendo le vicende di Maxine Simmons (Kristen Wiig), che prova ad assicurarsi un posto al tavolo più esclusivo d’America: l’alta società di Palm Beach. Mentre Maxine cerca di attraversare quella linea impermeabile tra “chi ha” e “chi non ha”, la serie pone le stesse domande che ancora oggi ci lasciano perplessi: Quanto di te stesso sei disposto a sacrificare per ottenere quello che ha qualcun altro? Ambientato nel 1969, “Palm Royale” è una testimonianza di tutti gli outsider che lottano per garantirsi la loro opportunità di emergere e appartenere veramente a se stessi.

Liberamente basata sul romanzo “Mr. and Mrs. American Pie” di Juliet McDaniel e prodotta dagli Apple Studios, “Palm Royale” è scritta e diretta da Abe Sylvia, che è anche produttrice esecutiva e showrunner, per conto della Aunt Sylvia’s Moving Picture Company. Laura Dern e Jayme Lemons producono per la Jaywalker Pictures, Kristen Wiig, Katie O’Connell Marsh, Tate Taylor e John Norris per la Wyolah Films; la serie è prodotta anche da Sharr White, Sheri Holman e dalla Boat Rocker. “Palm Royale” è diretta da Taylor, Sylvia, Claire Scanlon e Stephanie Laing.

Ricky Martin, fresco di divorzio da Jwan Yosef, non è affatto nuovo alla recitazione. Il cantante debuttò nel lontano 1985 in un episodio di Love Boat, per poi girare diverse telenovelas e soap opera. La grande occasione, a lungo attesa, è arrivata nel 2018 grazie a Ryan Murphy, che l’ha voluto in American Crime Story: L’assassinio di Gianni Versace negli abiti di Antonio D’Amico, storico compagno dello stilista. Grazie a quella prova d’attore Ricky venne candidato agli Emmy e ai Satellite Awards. Sarà bis grazie a Palm Royale?

