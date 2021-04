Le Radici dell’Orgoglio, l’imperdibile podcast sulla storia del movimento LGBTQ+ italiano

< 1 minuto di lettura

Le Radici Dell’Orgoglio è il podcast “definitivo” sulla storia del movimento LGBTQ+ italiano.

Esce – non a caso – oggi il primo episodio: ricorre infatti il cinquantesimo anniversario di un avvenimento che innescò la nascita dell’embrione del movimento omosessuale italiano.

Un’operazione culturale in versione pop di cui c’era un assoluto bisogno, realizzata con la competenza e la passione di chi da trent’anni si occupa di storia e cultura LGBTQ+ (e non solo).

Un’operazione da sostenere convintamente attraverso il crowdfunding e l’acquisto del bellissimo merchandising disponibile sul sito.

Nato da un’idea – accarezzata per anni, come si diceva- di Giorgio Bozzo, autore e produttore teatrale radiofonico e televisivo, nonchè manager di Costantino Della Gherardesca, a sua volta co-produttore con la sua Kidney Bongos, del progetto, Le Radici Dell’Orgoglio presenta documenti sonori preziosissimi, come interviste a Fernanda Pivano, Enzo Francone (scomparsi nel 2009 ), Angelo Pezzana, Riccardo Rosso, Anna Cuculo, Luigi Cannillo, Marcello Baraghini, ed offre una panoramica straordinaria ed appassionante su 50 anni – giusto oggi- di emancipazione.

In questo episodio si racconta la nascita del Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano (F.U.O.R.I.) , che prende origine come reazione ad un indegno articolo pubblicato su La Stampa di Torino in un epoca in cui persino la parola omosessuale veniva utilizzata giusto in qualche testo scientifico e non appariva nei media.

Una storia appassionante, che seguiremo settimana dopo settimana.