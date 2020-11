Lecce, Consiglio Comunale approva ordine del giorno a sostegno della legge contro l’omotransfobia

Nella seduta di ieri il Consiglio Comunale di Lecce ha approvato all’unanimità un ordine del giorno a sostegno del disegno di legge contro l’omolesbobitransfobia, misoginia e abilismo già approvato alla Camera dei Deputati e in attesa di essere calendarizzato al Senato.

A farlo presente Pippi Todisco, Presidente Arcigay Salento.

Ringrazio il gruppo consiliare Lecce Città Pubblica, il consigliere Pierpaolo Patti e l’assessora Silvia Miglietta per aver interpretato la voce delle persone lgbti+ salentine e averla portata all’interno del massimo consesso cittadino, e per la costante vicinanza e supporto alle nostre attività. Ringrazio il Sindaco che già negli scorsi mesi ha ricevuto una delegazione delle associazioni lgbt+ cittadine e ci ha assicurato il suo impegno e il suo sostegno e tutti i consiglieri e le consigliere che hanno votato a favore anche superando gli steccati ideologici che hanno accompagnato sin dal principio l’iter di questa legge. Il Salento e le sue istituzioni si confermano ancora una volta terra aperta e accogliente, attenta alla valorizzazione delle differenze e capace di ascoltare tutte le componenti del suo tessuto sociale. Speriamo che questo possa servire a fornire un’altra piccola spinta verso l’approvazione definitiva della legge.

L’estate scorsa il sindaco Carlo Salvemini aveva fatto esporre la bandiera rainbow da un terrazzino del Comune, come risposta alle sentinelle in piedi scese in piazza per protestare proprio contro il DDL Zan, atteso al Senato dopo l’approvazione alla Camera nei primi mesi del 2021.