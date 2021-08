Madame: “Mi definiscono “fluida?” Quel che dicono su di me non mi importa”

< 1 minuto di lettura

Esplosa a Sanremo 2021 con il brano “Voce” (in cui ha cantato l’amore nei confronti di una donna) e tra le regine dell’estate con il tormentone “Marea”, Madame ha preso attivamente parte alla Notte della Taranta, in qualità di maestro concertatore insieme ad Enrico Melozzi.

Intervistata da Marinella Venegoni su LaStampa, la 19enne Francesca Calearo, questo il vero nome di Madame che solo pochi mesi fa confessava di essere “libera di innamorarmi: maschio, femmina, giovane, vecchio“, ha replicato così a chi la definisce ‘fluida’.

Non mi dà fastidio. Io penso proprio che dipende tutto dal significato che diamo noi. La fluidità gliela spiegherei con la Taranta: vestitemi truccatemi, mi abbandono a voi. Un po’ come fa l’acqua quando prende la forma del recipiente. Quel che dicono su di me, non mi importa: ho scelto alcuni che mi definiscano, gli altri non mi interessano.

Da pochi mesi nei negozi con la sua prima fatica discografica, Madame ha poi rivelato di avere “un altro esperimento artistico nel quale comunicherò quel che voglio dire“. Non è detto che sia un album, con la 19enne che al mattino si alza e si domanda: “perché debbo vivere oggi? Come impiego le mie energie? Come vivo i miei rapporti? La vita scorre, cambia“. La vita è “fluida”, per l’appunto…