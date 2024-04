Eurovision 2024, la cantante queer Saba rappresenterà la Danimarca con “Sand” (VIDEO)

2 min. di lettura

Cantante, modella e attrice danese di origini etiopi, Saba rappresenterà la Danimarca all’Eurovision Song Contest 2024 con il brano Sand. Dichiaratamente lesbica, dal 2020 al 2023 Anna Saba Lykke Oehlenschlæger ha avuto una relazione con l’imprenditrice danese Lærke-Maria Schmidt, mentre attualmente è fidanzata con Aviaja Larsen.

Da giovanissima Saba ha fatto di tutto, giocando a calcio, sfilando in passerella, vendendo prodotti per lo sbiancamento dentale, per poi sostituire sua sorella a teatro nel 2023 nel ruolo di Dionne per la prima del musical Hair all’Østre Gasværk Teater di Copenaghen. Sand, scritta e composta da Jonas Thander, Melanie Wehbe e Pil Kalinka Nygaard Jeppesen, è a tutti gli effetti il suo primo singolo. Saba ha descritto la canzone come un modo per esprimere la sensazione di perdita di controllo, usando la metafora della sabbia che scivola e cade dalle mani.

6 anni fa a Saba è stato diagnosticato un disturbo bipolare di tipo I, con più ricoveri in ospedale fino al 2020. Tutto questo è stato da lei stessa raccontato nel documentario autobiografico Min sindssyge tvilling. Nominata ambasciatrice della Danish Depression Association, punta ora al palco di Malmo, con la 2a semifinale del 9 maggio, in cui ascolteremo per la prima volta anche la nostra Angelina Mango con La Noia.

La Danimarca ha vinto per 3 volte l’Eurovision, ovvero nel 1963 con Dansevise di Grethe e Jørgen Ingmann, nel 2000 con Fly On The Wings Of Love degli Olsen Brothers e nel 2013 con Only Teardrops di Emmelie de Forest. Lo scorso anno, con Reiley, arrivò un 14esimo posto.

Oltre a Saba, l’edizione 2024 dell’Eurovision sarà straordinariamente inclusiva. Se il Regno Unito si presenterà con Olly Alexander, avremo anche il cantante lituano Silvester Belt, bisessuale; il duo australiano degli Electric Fields; la popstar non binaria Bambie Thug in rappresentanza dell’Irlanda; l’artista non binario Nemo per la Svizzera e il giudice di Drag Race Belgio Mustii, anche lui omosessuale dichiarato, in rappresentanza del Belgio. In rappresentanza dell’Italia ci sarà Angelina Mango, che a detta dei bookmakers potrebbe seriamente sbancare Malmo.

