Madame, “Libera di innamorarmi: maschio, femmina, giovane, vecchio”

Rivelazione assoluta di Sanremo 2021 con la sua bellissima Voce, tra i brani più ascoltati su Spotify e in radio, Madame, dopo aver cantato l’amore nei confronti di una donna all’Ariston e fatto coming out in quanto bisessuale, troneggia oggi sul nuovo numero di 7, magazine del Corriere della Sera.

“Un giorno mi sveglio femmina e l’altro maschio”, si legge sulla copertina come virgolettato di lancio, con la 19enne rapper veneta che si è così confidata alla scrittrice Teresa Ciabatti.

A scuola mi prendevano in giro. Per i denti, e per il fatto che non mi lavavo. A quattordici anni hai altro a cui pensare. Lavarsi è arrivato in seguito, prima ci sono state tante altre cose bellissime che mi hanno fatto crescere. Il peggiore episodio di bullismo? Una volta sono svenuta, e loro, i miei compagni, mi hanno calpestata. Mi calpestavano per capire se fingessi.

Un dolore reiterato che ha inevitabilmente plasmato Francesca Calearo, questo il suo nome all’anagrafe, rendendola “debolissima. Ma debolissima e libera”. “Libera anche di innamorarmi: maschio, femmina, giovane, vecchio”. I primi amori proprio a scuola, tra i banchi, con due professori che le hanno fatto girare la testa.

L’allenatore di pallavolo. Io 14 anni, lui 30. M’innamoro, comincio a lavarmi, una volta ogni due giorni invece che una al mese. Mi trucco per andare a pallavolo. Gli scrissi: ‘A diciotto anni potrò darti un bacio?’. Poi, arrivata ai 18, già ero innamorata della professoressa di matematica.

Una Madame orgogliosamente e serenamente bisessuale, consapevole di esser tutto: “Certe mattine mi sveglio più maschio, altre più femmina. Riesco a pensare come un maschio, per esempio Clito, l’ho scritta da maschio”.