Troye Sivan annuncia il Something to Give Each Other Tour, ecco tutte le date

Digerita la simpatica imitazione di Timothée Chalamet e abbracciate le prime attese nomination ai Grammy grazie al tormentone Rush, Troye Sivan ha annunciato le tappe del suo Something to Give Each Other, che partirà ufficialmente il 29 maggio 2024 al Coliseu dos Recreios di Lisbona.

Successivamente il cantante australiano sarà a Barcellona, Stoccolma, Aarhus, Praga, Berlino, Amburgo, Monaco, Zurigo, Francoforte, Dusseldorf, Amsterdam, Manchester, Glasgow, Dublino, Londra e Birmingham. E l’Italia? Purtroppo non pervenuta. Non al momento, per lo meno, perché qualche data aggiuntiva potrebbe presto vedere la luce.

“Quando abbiamo scritto Something To Give Each Other, lo abbiamo scritto come uno spettacolo dal vivo”, ha precisato Troye. “Voglio che questo sia uno spettacolo pop. Deve essere una festa. Deve essere la notte più bella della vostra vita, la notte più bella della mia vita”.

In attesa del potenziale trionfo ai Grammy, Sivan ha vinto 4 ARIA Awards, tra cui quello come miglior artista solista e per la miglior canzone dell’anno con “Rush”. Fino ad oggi Something to Give Each Other, suo splendido nuovo album ispirato da una sveltina, ha rastrellato 650 milioni di stream, debuttando al terzo posto nei Paesi Bassi, al quarto nel Regno Unito e al nono in Germania. Dopo Rush sono usciti i singoli “Got Me Started” e il meraviglioso “One of Your Girls“.

Un 2023 di svolta, per Troye, non solo attore con la discussa serie The Idol ma super ascoltato anche su Spotify, come certificato dal Wrapped di fine anno, con quasi un miliardi di streams raccolti.

I biglietti del suo Something to Give Each Other Tour saranno in vendita a partire da venerdì 8 dicembre.

Troye Sivan 2024 European Tour

Wednesday 29 May: Lisbon, Portugal – Coliseu dos Recreios

Friday 31 May: Barcelona, Spain – Primavera Sound*

Wednesday 5 June: Stockholm, Sweden – Hovet

Thursday 6 – Saturday 8 June: Aarhus, Denmark – NorthSide Festival*

Sunday 9 June: Prague, Czech Republic – Sportovní hala Fortuna

Tuesday 11 June: Berlin, Germany – Velodrom

Wednesday 12 June: Hamburg, Germany – Sporthalle

Friday 14 June: Munich, Germany – Zenith

Saturday 15 June: Zurich, Switzerland – The Hall

Monday 17 June: Frankfurt, Germany – myticket Jahrhunderthalle

Tuesday 18 June: Dusseldorf, Germany – Mitsubishi Electric Halle

Thursday 20 June: Amsterdam, Netherlands – AFAS Live

Saturday 22 June: Manchester, UK – AO Arena

Sunday 23 June: Glasgow, UK – OVO Hydro

Tuesday 25 June: Dublin – Ireland 3Arena

Thursday 27 June: London, UK – OVO Arena Wembley

Friday 28 June: Birmingham, UK – Utilita Arena