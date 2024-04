Marco Mengoni è un gioiello, ma la verità è che tutti guardano un’altra cosa

2 min. di lettura

“Venuto in terra a miracol mostrare”. C’è chi scomoda addirittura la Vita nova di Dante per commentare uno degli ultimi post di Marco Mengoni. Il cantante non annuncia nuova musica, ma sponsorizza gioielli per un noto brand di cui è testimonial. Lo scatto in questione – forse per far risaltare il punto luce che l’artista porta al collo, chissà – mostra Marco con lo sguardo rivolto verso l’infinito e oltre, ma la verità è che gli occhi di tutti coloro che inciampano nel post finiscono dritti dritti sotto la maglietta nera a maniche lunghe generosamente aperta sul petto della star.







Il ragazzo da anni fa palestra, e si vede. Eccome se si vede. Mengoni non solo delizia da sempre l’udito di chi lo ascolta, ma negli ultimi tempi si diverte a giocare con la propria immagine. In fondo è pur sempre una popstar, e da che mondo è mondo la comunicazione pop passa anche attraverso il linguaggio del corpo. Come prevedibile i fan non hanno resistito alla tentazione di esprimere tutta la propria ammirazione nei confronti di Marco. Perché va bene far godere le orecchie con un repertorio che conta numerose hit e canzoni che regolarmente ci conquistano il cuore, ma se di tanto in tanto possiamo far godere anche la vista non ci lamentiamo affatto.

“Abbiamo guardato tutto tranne la collana Marcolì” ammette candidamente qualcuno nei commenti, “Perché c’è una collana?” è la risposta di qualcun altro. Poi c’è chi tenta di riportare il discorso su un piano più ‘alto’, proprio come la citazione dantesca di cui sopra: “Anche se i pettorali sono sempre molto ‘cool’ questi occhi raccontano da sempre qualcosa in più!”. Ma a vincere a mani basse è colui che fa dell’ironia sulla propria relazione: “Marco, basta. Chi glielo dice alla mia ragazza che poi deve svegliarsi con me la mattina e non con te!”.

I post come modello ci intrattengono (e lo fanno benissimo), ma nessuno perde di vista il fatto che si inizia a sentire la mancanza di nuova musica da parte di Mengoni. Sarà l’estate il momento giusto per sfornare un inedito come successo l’anno scorso con Pazza musica? Ancora presto per dirlo. Nel frattempo Marco, che è stato co-conduttore della prima serata di Sanremo 2024, è tra gli ospiti dell’ultimo disco di Mace, pubblicato lo scorso 5 aprile. L’artista compare con Frah Quintale e Gemitaiz nella traccia (clamorosa, diciamolo pure) Fuoco di paglia.

In attesa di scoprire quale sarà la prossima mossa del cantautore di Ronciglione dopo l’ambizioso progetto (in tre parti) Materia, pur senza dischi attualmente in promozione, il suo solo nome continua ad attrarre le folle per la prossima tournée negli stadi in partenza il 26 giugno 2025 da Napoli. 10 al momento le date in programma, con Bologna che ha già fatto segnare un sold out e ha aperto una seconda data. Due gli appuntamenti anche allo stadio San Siro di Milano. Che gioiello di ragazzo!

