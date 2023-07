Malta Europride 2023: “Festeggiamo l’uguaglianza che abbiamo conquistato” – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

Lo ha ripetuto dal palco del Madrid Pride poche ora fa: “10 anni fa, Malta era vista come una roccaforte conservatrice. Oggi siamo orgogliosi di rappresentare un faro di cambiamento progressivo. Sono orgogliosa di far parte di un Paese che ha abbracciato importanti riforme legislative, aprendo la strada per diventare un pioniere in Europa.”

Rebecca Buttigieg, deputata laburista del parlamento di Malta, delega speciale del Governo alle Riforme e alle Pari Opportunità, è orgogliosa della posizione raggiunta da Malta sul Rainbow Index, la mappa di Ilga Europe che classifica i paesi in base alle condizioni di vita della minoranza LGBTQIA+. Una classifica nella quale l’ex colonia britannica, dal 1964 stato indipendente, si è classificata prima, su 49 paesi esaminati (Italia al 34° posto).

Dal 7 al 17 Settembre, Malta ospiterà l’EuroPride 2023, a coronamento di un decennio di riforme che hanno fatto fare al paese straordinari passi in avanti rispetto ai diritti e alla tutela della minoranza LGBTQIA+. Queste le parole dell’On. Buttigieg:

Malta è molto fiera di ospitare l’EuroPride quest’anno fra il 7 ed il 17 settembre qui a Valletta. Come Governo maltese vi invitiamo a venire a festeggiare con noi l’uguaglianza che abbiamo conquistato.

Cosa è stato fatto? Un percorso fantastico negli ultimi dieci anni in materia di diritti civili, passando dal Paese più conservatore d’Europa alla vetta della classifica Rainbow Index negli ultimi otto anni. E siamo molto orgogliosi come governo di ospitare l’EuroPride insieme alla comunità arcobaleno e all* alleat*, e invitiamo persone da tutto il mondo, in particolare dall’Europa e dal Mediterraneo, a celebrare con noi questo viaggio.

Abbiamo fatto tanta strada, abbiamo dato tanti diritti alle persone che li meritano per essere uguali nella nostra società e l’EuroPride sarà il culmine di questa celebrazione.

Stiamo organizzando una serie di conferenze, dialoghi… continuando a collaborare con le comunità per capire dove possiamo continuare a lavorare per assicurarci di avere una società più equa.

Sono effettivamente molti i passi in avanti compiuti da Malta sul fronte dei diritti della minoranza LGBTQIA+

Malta e diritti LGBTQIA+ 10 anni di conquiste

Dopo aver approvato le unioni civili con diritto di adozione nel 2014, il 12 Luglio del 2017 Malta ha approvato il matrimonio egualitario con un voto quasi plebiscitario del parlamento (un solo voto contrario e 66 favorevoli). Dal 2004, in linea con i parametri richiesti dall’Unione Europea, nella quale Malta è entrata il 1° Maggio proprio del 2004, nel paese vige una legge che vieta la discriminazione verso persone LGBTQIA+ sul posto di lavoro. Dal Giugno 2012 Malta ha modificato il proprio codice penale, aggiungendo un divieto esplicito, con aggravante di pena, rispetto ai crimini di odio bastai su identità di genere e orientamento sessuale. Aprile 2014, Malta è il primo stato europeo ad aggiungere sulla costituzione il riconoscimento dell’identità di genere come categoria protetta. Il 14 Aprile 2014, con l’approvazione del presidente il 17 Aprile, il parlamento ha unanimemente approvato una modifica costituzionale che scrive sulla costituzione di Malta che il paese fornisce una protezione contro la discriminazione basata sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Nell’Aprile 2016 Malta vieta le terapie di conversione, è il primo paese europeo a fare questo passo (in Italia è una pratica ancora consentita). La maternità surrogata è vietata a Malta alle coppie omosessuali ed eterosessuali. Le persone omosessuali a Malta non possono donare il sangue.

Gay.it, partner di Malta Europride 2023, ha visitato il paese che si prepara ad ospitare l’evento tra il 7 e il 17 Settembre. Presto vi racconteremo gli highlights e le meraviglie di quell’affascinante arcipelago di confine nel cuore del Mediterraneo, grazie a un ricco reportage video realizzato con l’attivista e attore Pietro Turano.

In questa anteprima video, anticipiamo il messaggio con il quale l’On. Rebecca Buttigieg introduce la manifestazione, a coronamento del percorso di riforme sui diritti LGBTQIA+ con il quale Malta ha raggiunto il primo posto tra i paesi dove la comunità queer trova le migliori condizioni legislative ad oggi possibili nei paesi europei.

Qui per gli aggiornamenti su Malta Europride 2023

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GAY.IT 🌍🪐✨ (@gayit)

Malta Europride 2023 – Il concerto di Christina Aguilera

Malta Europride 2023 – Il Programma

© Riproduzione Riservata