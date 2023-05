Rainbow Europe Map 2023, Italia al 34° posto su 49 Paesi per uguaglianza e tutela delle persone LGBT

0:00 Ascolta l'articolo

Come avviene ogni anno alla vigilia della Giornata Internazionale contro l’Omotransfobia, ILGA-Europe ha diffuso la sua Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People in Europa e Asia Centrale.

L’Italia si è quest’anno classificata al 34esimo posto su 49 Paesi, tra la Repubblica Ceca e la Georgia. Lo scorso anno eravamo 33esimi. Nel 2018 32esimi. Sempre peggio.

Davanti a tutti, per l’ottavo anno consecutivo, Malta, seguito da Belgio, Danimarca e Spagna, in grandissima crescita con un balzo di ben 6 posizioni. D’altronde negli ultimi 12 mesi la Spagna ha introdotto una legge che regola il riconoscimento legale del genere (LGR) basato sull’autodeterminazione, ha vietato le mutilazioni genitali sui minori intersessuali, le cosiddette pratiche di “conversione” e la discriminazione basata sull’orientamento sessuale, l’identità di genere e le caratteristiche sessuali.

La Finlandia è entrata in Top10, con sei posizioni guadagnate, mentre la Moldavia ha fatto un balzo di 14 posizioni. Crollo del Regno Unito al 17esimo posto. La Rainbow Map and Index classifica 49 Paesi europei in base alle rispettive pratiche legali e politiche per le persone LGBTI, da 0 a 100%. L’Italia è al 25%, in un anno in cui anche il DDL Zan è stato affondato. Molto male. Persino l’Ungheria di Orban è davanti a noi, al 30%.

ILGA-Europe esamina le leggi e le politiche di 49 Paesi utilizzando 74 criteri, suddivisi in sette categorie tematiche: uguaglianza e non discriminazione; famiglia; crimine d’odio e incitamento all’odio; riconoscimento legale del genere; integrità corporea intersessuale; spazio della società civile; e richieste d’asilo.

A chiudere la classifica, anche quest’anno, l’Azerbaigian (2%), la Turchia (4%) e la Russia con l’Armenia (9%).

Al fine di migliorare la situazione legale e politica delle persone LGBTI in Italia, ILGA-Europe raccomanda:

– Una legge contro l’omotransfobia;

– Adottare il matrimonio egualitario e consentire il riconoscimento automatico del cogenitore, in modo che i figli nati da coppie (indipendentemente dall’orientamento sessuale e/o dall’identità di genere dei partner) non incontrino ostacoli per essere riconosciuti legalmente dalla nascita dai loro genitori;

– Proibire gli interventi medici sui minori intersessuali quando l’intervento non ha necessità mediche e può essere evitato o rinviato fino a quando la persona non potrà fornire il consenso informato;

Con altri 4 ipotetici anni di Governo Meloni, difficilmente riusciremo a conquistare anche uno solo di questi punti. Dove sarà l’Italia nella classifica Ilga Europe del 2026?

