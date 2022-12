Mara Venier: “Vorrei vivere in un Paese dove nessuno debba fare più coming out. Esiste l’amore, punto” – VIDEO

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Venerdì sera Alex Di Giorgio e Moreno Porcu hanno raccolto consensi unanimi nel corso della 2a semifinale di Ballando con le Stelle, tra voti altissimi dai giurati, pioggia di like social e applausi in studio. Il nuotatore azzurro ha raccontato danzando il dolore vissuto a causa dell’outing subìto, inviando uno splendido messaggio agli spettatori del servizio pubblico. Genitori in testa.

Ieri pomeriggio, nel pieno di Domenica In, Mara Venier ha accolto Alex e Moreno, complimentandosi con entrambi per il percorso portato avanti e per i contenuti veicolati nel corso della stagione.

“Siete bellissimi insieme, è bello vedere due uomini che hanno voluto in un programma pop come Ballando dichiarare la propria omosessualità. Spero di arrivare a vivere in un Paese dove nessuno deve dichiarare più niente. Esiste l’amore, punto. Vorrei arrivare a questo, che nessuno debba più dire quali siano i propri orientamenti sessuali. Amiamo tutti, basta“, ha sottolineato la conduttrice di Domenica In, prima di fare una confessione.

“Voi due avete un bellissimo rapporto, così tenero, dolce. Penso che possa servire, che arrivi in profondità a casa, alle famiglie. Ci sono tanti ragazzi che mi scrivono, che hanno grandissime difficoltà perché a volte i genitori non accettano tutto questo. Io penso che questo possa servire a far capire a qualche genitore che un figlio vada amato sempre, che bisogna rispettarlo”.

A seguire Alberto Matano, la scorsa estate unitosi civilmente all’amato, ha aggiunto: “Il loro è un incontro magico, all’inizio non si conoscevano e si sono riconosciuti. E’ potente il messaggio di Alex. Anche nel mio mondo ideale non bisogna dire nulla. La normalità che loro portano è la chiave vincente. Alex ha vissuto qualcosa di terribile perché qualcuno ha scelto per lui, di raccontare la sua vicenda. È questo è inaccetttabile“.

© Riproduzione Riservata