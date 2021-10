3 minuti di lettura

La rivoluzione dei canoni estetici ci sta passando tra le mani e forse non ce ne stiamo davvero rendendo conto. Da anni ormai la parola “genderless” è entrata nel nostro vocabolario quotidiano, conseguentemente al dilagare di nuovi dettami estetici svincolati dai canonici paradigmi di genere. E se la moda cavalca il trend il lungo e in largo per costituzione, è nel settore della cosmetica che sta accadendo qualcosa di mai visto finora.

Messe da parte le fragranze cosiddette “unisex” – espressione ai limiti del sessismo ormai in via di estinzione – oggi maître perfumeur e case produttrici preferiscono lavorare su fragranze “gender fluid”, senza cioè connotazioni di genere vincolanti, per andare oltre quei concetti di “maschile” e “femminile” cari alla profumeria tradizionale. Stessa cosa succede con la decorazione delle unghie che, da appannaggio di un pubblico di sole donne, viene ricercata – senza più timidezze di sorta – anche dagli uomini.

Con la complicità di personaggi social come Fedez – che ha persino lanciato una sua linea di smalti in partnership con Layla Cosmetics: Noon by Fedez – il sentire comune in fatto di nails è radicalmente cambiato. Oggi vedere un uomo con una manicure perfettamente in ordine non sorprende più nessuno, tant’è che è stato coniato un termine ad hoc per farvi riferimento: “menicure”. Non ci sono differenze sostanziali rispetto a quella realizzata sulle mani di una donna, se non nella scelta dei prodotti finali da applicare.

Dalla manicure semplice con lo smalto trasparente, alle scelte fluo e glitterate, dalla nail art disordinata delle unghie mismatched passando dalle fiamme e dal lettering: i principali trend prevedono caratteristiche e tecniche di realizzazione propri. Partiamo con qualche tips per un trattamento dal risultato professionale anche a casa.

Manicure semplice con smalto trasparente

Nonostante i saluti con i gomiti e i ripetuti sfregamenti al disinfettante degli ultimi mesi, avere mani dall’aspetto curato rimane un importante biglietto da visita tanto per le donne, quanto per gli uomini. Per una manicure basica, il procedimento è infatti lo stesso, segnato dai passaggi fondamentali di rimozione delle cuticole, limatura delle unghie, olio per le cuticole, crema idratante e smalto trasparente, ultimo step facoltativo scelto da quegli uomini che amano dare all’unghia un tocco di lucidità in più.

Manicure effetto gel “home-made”

Per una manicure perfetta con effetto gel senza l’utilizzo della lampada UV affidatevi agli smalti di nuova generazione, realizzati con una speciale tecnologia contenuta all’interno della formula che assicura colore pieno e lunga tenuta. Tra i brand di riferimento Max Factor con la sua linea Nailfinity o Sally Hansen con la sua Color Nudes Collection. Si consiglia di applicare lo smalto sulle unghie pulite, senza applicare una base o un primer. Per un colore pieno, è consigliabile applicare due strati del colore scelto, lasciandolo asciugare perfettamente tra un’applicazione e l’altra. Attendere 5 minuti prima di proseguire con l’applicazione del Top Coat, da stendere su tutta l’unghia, ma anche sulla punta per un effetto sigillo, che assicura una nail art a lunga durata.

Novità Nail Care

Per prendersi cura delle unghie Wakeup Cosmetics Milano ha formulato due trattamenti rinforzanti e nutrienti e un nuovo top coat.

Strengthener Base Coat

Trattamento rinforzante per unghie deboli, che nutre e protegge, a base di proteine del grano, derivati della vitamina C e composto di silicio. Si applica uno strato come base.

Nourishing Nail Oil

Olio nutriente e idratante per unghie e cuticole, per rinforzare e riparare. La sua texture in gel-oil è arricchita da estratto di castagne, che aiuta a promuovere la rigenerazione della lamina ungueale, black jojoba, levigante ed esfoliante, glicerina e vitamina F, emollienti e idratanti.

Gel Effect Top Coat

Top Coat dal finish brillante effetto gel-look che non richiede l’utilizzo della lampada UV. La sua applicazione conferisce un effetto volume alle unghie, oltre a sigillare e proteggere lo smalto. L’asciugatura rapida è assicurata dalla formula esclusiva Crystal Clear.