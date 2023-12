Ecco il trucco perfetto ispirato ai film LGBTQIA+ con Astra Make-Up

2 min. di lettura

Il Natale è sempre più vicino e tra pochissimi giorni avremo l’occasione di sfoggiare i nostri look migliori durante gli infiniti pranzi o cene con parenti e amici.

Avete già avuto modo di studiare un outfit perfetto per sorprendere vostra nonna o la cugina che proprio non vi va di vedere? Un aiuto scintillante lo dà ASTRA MAKE-UP che per queste festività, tramite la sua Holiday Gift Guide, ci aiuta a splendere con dei consigli perfetti per ogni evenienza.

Tramite le loro proposte regalo – composte da due prodotti Astra must-have che insieme creano una perfetta sintonia – potrete farvi ispirare per un trucco da abbinare al vostro outfit migliore.

Potrete sbizzarrirvi scegliendo tra i colori brillanti – così da rendere i vostri occhi una vera e propria opera d’arte -, il classico e iconico rosso o dei nude per un trucco naturale che non rinuncia all’effetto glow.

Per non farci mancare nulla, con La Vicky Beauty e grazie ai prodotti ASTRA MAKE-UP, abbiamo pensato di suggerirvi 5 look ispirati ai film LGBTQIA+ più amati dalla nostra comunità.

Con pochi prodotti ASTRA sarà possibile ricreare un trucco che richiama la magnetica Cate Blanchett in ‘Carol‘ o la strepitosa Elsa di ‘Frozen’.

● Carol (2015)

Partiamo da Cate Blanchet e da una New York natalizia degli anni 50. Ve lo ricordate? La protagonista si innamora di una commessa in un famoso centro commerciale. Nel video scoprirete il prodotto must have di Astra Make-Up per copiare questo trucco.

● Euphoria (2018)

Basta davvero poco per un trucco semplice ma ipnotico ispirato alla magnetica Zendaya, che come successo ai protagonisti della celebre serie tv, sbalordirà tutti i vostri parenti seduti a tavola.

● Frozen (2013)

Il fatto che nel mondo Disney ci sia una donna queer è la ciliegina sulla torta. Non pensi? Il trucco di Elsa è il must have delle tue feste e per replicarlo bastano pochi passaggi con i trucchi Astra Make-up, così da regalare un tocco di magia a Natale (ma anche a Capodanno)!

● Pose (2018)

Strike a pose e rendilo memorabile ancora una volta. Dance-musical drama sulla ricerca universale della propria identità, sulla famiglia e sul rispetto, sullo sfondo della vita americana degli anni ’80. Un look ispirato agli effervescenti anni ’80 a New York.

● The Family St (2005)

Se non ne avete abbastanza di Sex and the City, The Family Stone ha proprio come protagonista la nostra regina delle serie TV, Sarah Jessica Parker. Come imitarla per le feste? Domanda difficile, ma nel video potete capire come copiare il suo look semplice ma d’impatto.

Non perderti la HOLIDAY GIFT GUIDE con 5 idee look per le feste.

