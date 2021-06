Le migliori creme depilatorie per l’estate 2021

2 minuti di lettura

Con l’estate arriva la tanto temuta prova costume e tutti vogliamo sembrare più tonici, in forma, abbronzati e anche senza peli.

Chi come me ha sperimentato diversi tipi di depilazione, sa bene che la lametta per quanto rimuova i peli indesiderati in modo rapido e indolore, può avere vari effetti collaterali, come arrossamenti e irritazioni. La ceretta invece la ritengo semplicemente uno strumento di tortura: è il metodo più doloroso di tutti e spesso lascia anche la pelle e i bulbi piliferi infiammati.

Ecco perché ritengo che uno degli strumenti più validi per la depilazione sia la crema depilatoria: è efficace, facile da usare, rapida, indolore e anche economica!

Inoltre dura più a lungo della depilazione con la lametta poiché quest’ultima va a tagliare il pelo a livello della pelle, mentre le creme depilatorie penetrano più a fondo.

Tuttavia queste creme hanno anche i loro lati negativi.

Per esempio non possono essere utilizzate in tutte le parti del corpo (come il naso o le orecchie), spesso hanno un odore molto forte dovuto alle sostanze chimiche presenti e sono meno durature della ceretta.

Inoltre bisogna stare attenti a non bruciarsi la pelle, poiché le creme depilatorie contengono sostanze con un PH fortemente caustico che va a bruciare e distruggere la cheratina dei peli, ma se tenute più a lungo del dovuto (solitamente 5-10 minuti), oppure se applicate sulla cute irritata o non intatta, possono provocare seri problemi. Ecco perché è sempre una buona idea fare un test preliminare su un piccolo lembo di pelle 24 ore prima dell’utilizzo.

Un’altra cosa che ci tengo a precisare è che esistono diverse tipologie di creme depilatorie in base al tipo di pelle. Per esempio quelle destinate alle zone intime possiedono una concentrazione minore di agenti distruttivi dei peli, mentre quelle per gli uomini sono un po’ più aggressive per riuscire a distruggere il pelo maschile.

Quali sono le migliori creme depilatorie?

Tra le migliori per uomo troviamo:

“Crema Depilatoria Uomo” di Collistar – 15,49€*

“Crema Depilatoria Pelli Normali” di Veet Men – 3,49€*

“Crema Depilatoria Pelli Sensibili” di Veet Men – 10,84€*

“Crema Depilatoria Uomo” di Nad’s for Men – 9,89€*

Tra le più apprezzate per il pelo femminile invece di ci sono:

“Silky Fresh Crema Depilatoria per pelli sensibili” di Veet – 9,90€*

“Dermo Tolerance Crema Depilatoria” di Vichy

“Crema Depilatoria Velvet Touch” di Lycia – 3,09€*

“Crema Depilatoria per pelle normale” di Solimo – 8,59€*

Per le zone intime:

“Silky Fresh Crema Depilatoria per pelli sensibili” di Veet – 9,90€*

“Crema Depilatoria per parti intime uomo” di No Hair Crew -11,90*

“Crema Depilatoria per pelli sensibili” di Nair

*prezzi trovati su amazon.it

Per concludere, le creme depilatorie sono un ottimo metodo di depilazione da poter fare a casa in modo semplice e veloce, ma bisogna comunque prestare attenzione alle istruzioni e agli effetti indesiderati.