Mix Milano 2020, “And Then We Danced” film d’apertura – nuove location dal 17 al 20 settembre

Finalmente ci siamo. La 34esima edizione del Festival Mix Milano di Cinema Gaylesbico e Queer Culture si terrà dal 17 al 20 settembre presso il Piccolo Teatro di Milano e per la prima volta nel Cortile di Palazzo Reale a Milano, in collaborazione con AriAnteo e in streaming su MYmovies. Una nuova ibrida forma a ‘tre teste’ per garantire la continuità del festival nel pieno rispetto delle norme per la sicurezza in vigore, sfruttando le nuove tecnologie senza rinunciare alla sala cinematografica.

A inaugurare il ricco programma che in quattro giorni offrirà il meglio produzione cinematografica LGBT italiana e internazionale, all’insegna del nuovo claim “Love Together”, sarà il film And Then We Danced dello svedese di origine georgiana Levan Akin, già apprezzato alla Quinzaine des Réalisateurs durante la 72a edizione del Festival di Cannes e candidato dalla Svezia agli Oscar 2020. And Then We Danced è il racconto di un percorso di formazione, di accettazione e consapevolezza, sullo sfondo di una società conservatrice e patriarcale come quella georgiana. Non a caso il film è stato oggetto di proteste, anche violente, in Georgia, a causa del contenuto, ritenuto “offensivo nei confronti della tradizione” del Paese.

Oltre alle proiezioni, suddivise nelle consuete tre sezioni competitive – Lungometraggi, Documentari e Cortometraggi – il festival sarà arricchito da un ricco programma di appuntamenti di letteratura, teatro e musica, sia in streaming che in presenza, che intende allargare i confini del Festival coinvolgendo la città di Milano e creando occasioni di incontro, scambio, confronto e intrattenimento intorno alle tematiche LGBTQ+.