Gay.it Awards: vota il QUEER Event del 2022!

Mix – Milano Festival Internazionale di Cinema LGBTQ e Cultura Queer

In 36 anni di attività, il MiX International LGBTQ+ Film Festival and Queer Culture si è imposto come evento di eccellenza per i film gay, lesbici, transessuali e queer. L’ultima edizione, tenutasi dal 16 al 19 giugno 2022 in tre location appropriate – il Piccolo Teatro Strehler, il CAM Falcone Borsellino di Corso Garibaldi e la Casa degli Artisti – ha permesso di vivere un’esperienza cinematografica coinvolgente per tutti!





Lovers – Torino Festival a tematiche LGBTQI

Da ormai diversi anni, il Cinema Massimo di Torino ha accolto accoglie il Lovers, primo festival cinematografico LGBTQIA+ d’Europa. Con 54 titoli provenienti da tutto il mondo, tra cui lungometraggi, documentari e cortometraggi, questa celebrazione del cinema queer ha offerto nel 2022 i percorsi Forever Young (che racconta storie di adolescenza), Get Queer (che si concentra sul superamento delle costrizioni e dei binari) Be Fabulous (con l’ambizione di essere favolosi!) e When Love Was Modern che mostra i pionieri che hanno condotto battaglie cruciali all’interno della comunità.





Divergenti – Bologna Festival di cinema trans

Il M.I.T.-Trans Identity Movement ha riunito un’impressionante selezione di produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali a tema trans, fornendo una piattaforma per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione transessuale/transgender nelle sue molteplici forme, abbattendo le barriere, affrontando i pregiudizi e ispirando nuove narrazioni che sfidano gli stereotipi. Guidato dai direttori artistici Nicole De Leo e Porpora Marcasciano.





Sherocco Festival – Ostuni

Sherocco, il vento che soffia dalla Terra del Sud, simboleggia una comunità appassionata e fiorente nonostante la storica esclusione culturale e politica. Rivela come la bellezza, la cura e la trasformazione possano essere realizzate per creare un mondo completamente nuovo mai visto prima. Visione diventata realtà anche quest’anno durante la kermesse organizzata presso la città di Ostuni in Puglia.





Diversity Media Awards

Ogni anno i Diversity Media Awards celebrano coloro che si impegnano per una maggiore rappresentazione e inclusione nei media. Traendo ispirazione dall’acclamato Media Award del Glaad, questi premi si basano su una rigorosa ricerca condotta da nove università italiane con il supporto dell’Osservatorio di Pavia. Per rafforzare ulteriormente la sua missione di promuovere la diversità nella programmazione dei media, questa organizzazione offre anche un premio speciale creato appositamente dagli studenti delle scuole superiori coinvolti nel loro progetto: il Diversity Young Award!





Florence Queer Festival – Firenze

Quest’anno l’associazione IREOS di Firenze ha organizzato il rinomato Queer Festival, che ha presentato una vivace offerta culturale. Dalle proiezioni cinematografiche internazionali a tema LGBTQIA+ agli eventi, alle mostre e agli incontri, questo festival ha racchiuso tutto! Inoltre, è stata introdotta una nuova ed entusiasmante sezione: “Queer Animation”, che presenta diverse interpretazioni grafico-artistiche delle identità queer attraverso il mezzo dell’animazione.





Saffo Queer Festival – Roma

Una vibrante celebrazione della cultura queer, il Safffo Queer Festival inaugurale ha visto riunirsi un’entusiasmante schiera di giovani musicisti, artisti e voci letterarie emergenti. Attraverso una serie di workshop, mostre ed entusiasmanti performance musicali di DJ e band dal vivo, questo evento elettrizzante ha evidenziato il suo impegno a sconfiggere gli stereotipi a lungo sostenuti nella società di oggi.





Hacker Porn Film Festival – Roma Queer Kinky Weird Festival

L’HPFF offre a Roma una selezione diversificata di cinema che indaga sulla sessualità, sui corpi e sulle pratiche che vanno oltre la norma sociale. Dal 2017, l’HPFF promuove la post-pornografia queer, il kinkiness e tutto ciò che si spinge oltre i confini nel tentativo di esplorare territori inesplorati.





Some Prefer Cake – Bologna Lesbian Film Festival

Ogni anno, Some Prefer Cake si svolge nella pittoresca città di Bologna per offrire al suo pubblico lesbico un’esperienza cinematografica straordinaria. Da film e incontri accattivanti, a presentazioni di libri e DJ set, è una festa senza precedenti!





Gender Border – Milano Gender Festival

Il GBFF è un festival innovativo che celebra l’esplorazione dell’identità di genere, della percezione del corpo e della libera espressione. Questo evento porta alla luce nuove rappresentazioni artistiche da tutto il mondo su temi pertinenti alla società odierna.





Gender Bender – Bologna Gender Festival

Per due decenni, Gender Bender ha spinto i confini dell’immaginazione esplorando prospettive culturali e artistiche sui corpi e sul genere. Questo evento annuale a Bologna non vede solo partecipanti italiani: riunisce persone da tutto il mondo per condividere le loro diverse abilità artistiche con un focus interdisciplinare.





Omovies – Napoli Homsexual Transgender and Questioning Film Festival

Omovies – Festival del Cinema Omosessuale, Transgender e Questioning è un festival cinematografico a tematica LGBTQ che si svolge a Napoli dal 2008.

Organizzato dall’associazione gay-lesbica i Ken Onlus, è, cronologicamente, la prima rassegna tematica nel suo genere in Italia meridionale[senza fonte]. In termini di interesse la manifestazione ha ricevuto un sempre maggiore riscontro[senza fonte], sì da vedere la collaborazione di personaggi di rilievo mediatico sia tematico che mainstream come la deputata Vladimir Luxuria e il conduttore televisivo Fabio Canino.





Sicilia Queer Filmfest – Palermo

Il Sicilia Queer filmfest è arrivato sulla scena in risposta a un crescente bisogno di cultura non convenzionale e stimolante. Il Sicilia Queer filmfest vuole rappresentare una società in continua evoluzione, fornendo l’accesso a prospettive innovative attraverso il cinema LGBT internazionale.





Drag Me Up – Roma

Nel 2022, DRAG ME UP – il vivace Queer Art Festival – ha celebrato la sua terza edizione e ha invitato gli spettatori a un viaggio di esplorazione multidisciplinare. Da Raffaella Carrà alle soubrettes e alle dive dei giorni nostri, il pubblico è stato invitato ad attraversare mondi che ignorano le divisioni a favore dell’inclusione attraverso l’arte, la letteratura e le esperienze vissute.





MicaMacho – Milano Gender Talks

Alla sua seconda edizione, MicaMacho è un festival tutto a tema mascolinità, volto a ripensarne le caratteristiche, spogliarla dagli stereotipi, dai luoghi comuni e da retaggi culturali dannosi.





Big Body – Bari International Gender Festival

Il Bari International Gender Festival, o BIG come viene affettuosamente chiamato, è una vivace piattaforma cinematografica e di arti performative che celebra le differenze di genere, le identità e gli orientamenti sessuali nella bellissima città italiana di Bari. Dalla sua nascita nel 2015, questo evento poliedrico è cresciuto fino a diventare un’influente indagine sui corpi, le relazioni e le questioni di identità attraverso varie forme di espressione artistica.





Sardinia Queer Film Expo – Cagliari Festival cinema LGBTQIA+

Abbracciando con passione la diversità, il primo festival internazionale del cinema sardo invita gli spettatori a esplorare un ricco arazzo di opere cinematografiche che celebrano l’uguaglianza e l’inclusione. Approfondendo con sensibilità i temi legati alle minoranze di genere, all’orientamento sessuale, alle identità e alle relazioni sentimentali, questo è un evento da non perdere!





