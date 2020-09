Mix Milano 2020: Paola Cortellesi Queen of Comedy e Myss Keta Queen of Music

All’insegna del nuovo claim Love Together, il festival durante le quattro giornate, offrirà un programma particolarmente attento alle tematiche sociali riguardanti l’impegno civile, la difesa dei diritti e delle diversità, l’ecologia, le migrazioni, nel costante obiettivo di favorire il dialogo, la riflessione e la partecipazione attiva al dibattito sul nostro presente e sul futuro della realtà complessa in cui viviamo.

Grazie alla formula online, per la prima volta sarà possibile seguire da tutta Italia buona parte della programmazione 2020, che comprende oltre ai 50 titoli in gara provenienti da tutto il mondo anche tanti appuntamenti di letteratura, teatro e musica, incluse le premiazioni di Queen of Comedy e Queen of Music. Come per le ultime edizioni, tutte le proiezioni e gli eventi saranno a ingresso gratuito per le amiche e gli amici del MIX che effettueranno il tesseramento all’associazione MIX Milano APS a partire da 15 euro tramite il sito www.festivalmixmilano.com. Per garantire la massima sicurezza di pubblico e operatori, occorre effettuare la prenotazione sul sito attraverso un’apposita piattaforma, sia per ogni proiezione che per partecipare agli eventi collaterali, sia in streaming che in presenza; le prenotazioni sono disponibili sul sito del Festival a partire da venerdì 4 settembre.

Quest’anno, con la volontà di contribuire alla ripresa culturale ed economica delle persone colpite dal Co-Vid19, per ogni tessera acquistata, verrà devoluto un euro a OutRight Action International, l’associazione che sostiene le comunità LGBTQ+ nei paesi in via di sviluppo e che al momento si sta occupando anche delle situazioni di emergenza dovute al Coronavirus. Inoltre, per la prima volta fa il suo debutto al festival la Tessera Sospesa, una pratica solidale che alla stessa maniera del caffè sospeso, permette di acquistare una tessera e di lasciarla a chi è in difficolta