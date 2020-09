Mix Milano 2020, i vincitori: trionfa Temblores di Jayro Bustamante

L’edizione 2020 del Festival MIX Milano di Cinema GayLesbico e Queer Culture è stata vinta da Temblores di Jayro Bustamante, “per la forza con cui descrive un universo nel quale la differenza non è tollerata, ma dove tutte le componenti sociali, religiose e politiche si attivano non solo per combatterla ma soprattutto per farla rientrare nella norma, e per la denuncia in particolare verso l’atteggiamento omofobo delle nuove chiese evangeliste. Il tutto raccontato con uno stile di grande complessità drammaturgica e attraverso una sceneggiatura articolata e impeccabile“.

La pellicola ruota attorno al 40enne Pablo, sposato e con figli, perfetto modello di evangelico praticante. La sua vita, apparentemente esemplare, subisce una forte incrinatura quando scopre di essere attratto da Francisco, di cui si innamora. Crollano così credenze e certezze “tradizionali”: la famiglia di Pablo, spalleggiata dalla comunità religiosa locale, decide di fare il possibile per “curarlo”, obbligandolo a reprimere quegli impulsi dettati dal suo cuore.

Menzione speciale a La Leyenda Negra di Patricia Vidal Delgado, “per il tono attuale con cui descrive la società multietnica americana contemporanea e sottolinea il paradosso della costruzione di qualsiasi muro; per l’originalità e la rabbia dei personaggi che son tutt’altro che perdenti; e per l’autentico e commovente sguardo indipendente“. Il premio al miglior documentario è andato all’unanimità all’acclamato Welcome to Chechnya di David France, con questa motivazione: