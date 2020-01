Lollipop, è boom in Cina grazie a TikTok

Ben 19 anni fa anche l’Italia aveva la sua girl band. Era il 2001 quando la prima e unica edizione di Popstars, condotta da Daniele Bossari, ha selezionato dopo una lunga competizione, 5 ragazze di belle speranze che hanno dato vita poi al fenomeno delle Lollipop. Marta, Dominique, Marcella, Veronica e Roberta, la formazione originale della girl band italiana, nonostante tutto, ha rivoluzionato il panorama della musica pop. Al top di tutte le classiche con il tormentone ‘Down, Down, Down’, le Lollopop sono state un vero e proprio fenomeno, anche se nel giro di un paio di anni, la forza della loro caparbietà è si affievolita considerevolmente.

Due gli album di studio cantati in inglese e una partecipazione a Sanremo del 2002 con ‘Batte Forte’. Il pezzo si posiziona penultimo in classica, ma arriva al nono posto in quella delle vendite. Poi il gruppo si scioglie nel 2004 per ritrovarsi nel 2013 senza Dominique. Nel 2018 ha ripreso l’attività e le Lollipop da un quintetto diventano un terzetto. Ma il successo tarda ancora ad arrivare, diversamente però da quello che sta accadendo in Cina.

Un mash up del brano ‘Batte Forte’ e ‘Gangnam Style’ di PSY, è diventato la base di un viralissimo video con tanto di balletto sincronizzato per il social Tik Tok. Un successo insperato per le Lollopop. Tutti i mini-video sono stati poi montati e condivisi su Youtube. Il risultato? Il remix di ‘Batte Forte’ ha totalizzato più di 55mila visualizzazioni. In Cina la hit è un vero e proprio fenomeno, chissà se le Lollipop sono a conoscenza di questo rinnovato successo.