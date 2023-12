Sanremo Giovani 2023, stasera la finale. Tutto quello che c’è da sapere

2 min. di lettura

È davvero tutto pronto per Sanremo Giovani 2023, questa sera in onda su Rai1 con la finalissima direttamente dal mitico Casinò ligure. 12 i cantanti arrivati alla fase finale, 4 dei quali sbarcati da Area Sanremo. In totale, i brani ascoltati tra i due contest, quello Rai e quello di Area Sanremo, sono stati 1323, in crescita rispetto allo scorso anno.

I dodici finalisti sono stati selezionati dalla Commissione musicale Rai presieduta dal Direttore Artistico Amadeus e composta dalla vicedirettrice Prime Time Federica Lentini, dal maestro Leonardo De Amicis e dall’autore Massimo Martelli. La commissione di valutazione di Area Sanremo, composta da Lavinia Iannarilli (in quota Rai) e dagli autori Paolo Biamonte, Sergio Rubino, Alessio De Stefani, ha selezionato i 20 finalisti del concorso promosso da Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e Comune di Sanremo che si sono esibiti di fronte la Commissione musicale Rai. Da quei 20 ne sono stati “promossi” quattro.

I finalisti che sognano il palco dell’Ariston sono: Bnkr44, Clara, Dipinto, Fellow, GrenBaud, Jacopo Sol, Lor3n, Nausica, Omini, Santi Francesi, Tancredi e Vale LP.

Accompagnati da una band di otto elementi, tutti gli artisti in gara si esibiranno live dal Teatro del Casinò di Sanremo. I primi tre classificati, come da Regolamento di Sanremo 2024, approderanno direttamente in gara sommandosi ai 27 Big del prossimo Festival. I tre artisti, inoltre, dovranno esibirsi sul palco dell’Ariston con un brano diverso e inedito rispetto a quello della finalissima di Sanremo Giovani 2023. Durante la serata Amadeus presenterà i 27 Big che sveleranno in diretta il titolo della loro canzone ripercorrendo alcuni importanti momenti della loro carriera.

Oltre a tutti i Big del prossimo Festival saranno ospiti della serata le conduttrici del PrimaFestival Paola & Chiara insieme ai loro ‘inviati speciali’, i due Tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras. In anteprima esclusiva, a Sanremo Giovani 2023, Paola & Chiara si esibiranno in una speciale perfomance per presentare il nuovo singolo “Solo mai”.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.