Sanremo 2024, il Festival di Marco Mengoni minuto per minuto: in diretta dall’Ariston

Ore 00:25 – Nuovo look per Marco Mengoni

Ore 23:55 – Il medley di Marco Mengoni (da brividi!)

Medley da brividi per Marco Mengoni che sul palco del Teatro Ariston ha portato alcuni dei suoi brani più belli: da “Guerriero” a “Pazza musica“, passando per “Io ti aspetto“, “L’essenziale“, “Ti voglio bene veramente“, “Mi fiderò” e “Proteggiti da me“. Il co-conduttore di questa prima serata è stato accompagnato da un corposo corpo di ballo.

Ore 22:43 – Marco Mengoni annuncia Diodato

Per la prima volta dall’inizio di questa prima puntata del Festival di Sanremo, Marco Mengoni sala da solo sul palco del Teatro Ariston per annunciare il 10° artista in gara: si tratta del suo amico Diodato. Per l’occasione l’interprete di “Due vite” ha sfoggiato un nuovo look Valentino Custom Made in pelle bordeaux.

Ore 22:22 – Il siparietto comico tra Amadeus e Marco Mengoni

Marco Mengoni scende le scale e lancia diversi oggetti verso Amadeus: è il momento del loro intermezzo comico. L’interprete di “Due vite“, infatti, ha ironizzato sui vari imprevisti avvenuti negli anni sul palco del Festival di Sanremo. Da “Dov’è Bugo?” al lancio degli spartiti durante l’edizione con Antonella Clerici, passando per la scopa di Gianni Morandi e il bacio tra Rosa Chemical e Fedez.

Ore 21:28 – Marco Mengoni si esibisce sulle note di “Due vite“

Marco Mengoni si esibisce sulle note di “Due vite” regalando uno spettacolo unico ed estremamente emozionante. L’artista, infatti, che per l’occasione ha sfoggiato un look Valentino Custom Made, è apparso all’interno di una luna posta al centro del palco dell’Ariston per poi dirigersi verso il pubblico a cui ha dedicato il suo brano.

Ore 20:48 – Marco Mengoni apre la 74esima edizione

Marco Mengoni ha aperto la 74esima edizione del Festival della Canzone italiana con un monologo in cui ha invitato il pubblico a prendere fiato e a godersi la maratona di questa serata in cui assisteremo all’esibizione di tutte e 30 le canzoni in gara:

“Da adesso niente sarà più come prima”.

Da vincitore a co-conduttore: Marco Mengoni a Sanremo 2024

Lo abbiamo lasciato lo scorso anno, esattamente l’11 febbraio 2023, come vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo e ora lo ritroviamo sul palco dell’Ariston in qualità di co-conduttore al fianco di Amadeus. Marco Mengoni, infatti, dopo essersi aggiudicato il primo posto con il brano “Due vite” ora è pronto a mettersi in gioco e a conquistare la prima serata della kermesse musicale più amata dagli italiani e soprattutto a regalarc i sulle note dei suoi brani che lo hanno condotto al successo.

