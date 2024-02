A Sanremo sventola bandiera Mengoni, che questa sera aprirà il festival

4 min. di lettura

Alla conferenza stampa dedicata alla prima serata del Festival, Mengoni spiega:

Quello che sento è di non essermi mai staccato da Sanremo, come se avessi sempre vissuto qua. Sono una persona fortunata, non tutti hanno questa possibilità – molti amici mi invidiano perché potrò dire cose tipo “Dirige l’orchestra il maestro…. canta….”. Ecco vedete, sto sudando come sempre, anche se fingo benissimo e anche stasera ce la farò a non apparire emozionato e tremolante. Ho studiato tanto, ho studiato 74 anni di Sanremo e ho ripescato alcune cose. Vorrei ringraziare Amadeus che mi ha lasciato fare, i miei autori. Ciò che volevo proporre è stato accettato, io faccio un altro mestiere ed entro in punta di piedi per provare a dare il mio contributo.

Questa sera farò un po’ di cose: il mio mestiere (fare musica), ci sarà ‘Due vite’, ci sarà una dimensione lunare sul palco. Farò un po’ di canzoni che mi hanno permesso di essere qui oggi. Durante la serata cercherò di non sbagliare i nomi e di non impappinarmi e cercherò di essere chiaro nella dizione e di non emozionarmi. Proverò ad essere me stesso, uno che prova a fare il serio ma che poi è goffo. Ci saranno tante persone con cui mi esibisco, la scena si riempirà di umanità.

Il mio stile di moda rispetta il mio modo di vivere ed essere. Durante le sedute di psicoterapia settimanali mi confronto con me stesso ed è vero che sembro più giovane grazie alla moda e questo dice qualcosa di me, perché sono finalmente a uno stadio della mia vita in cui non voglio essere pesante come ero un tempo, voglio divertirmi e non farmi travolgere dalla pressione e dalle aspettative. Voglio divertirmi, per me, per chi non c’è più, per chi non può esserlo. Per troppo tempo ho pensato troppo, voglio ora leggerezza. E posso dire questo: io sono contento di essere me, nel bene e nel male.

Ho riguardato con molta gioia i vecchi Sanremo, ho riscoperto Anna Marchesini e sono pazzo di lei, posso dire che lei mi ispirerà molto nella conduzione di stasera. Io anche nella vita nei momenti di imbarazzo, mi salvo facendo le voci. Lo faccio anche con i miei amici.

Non credo si debba uscire dalla fragilità, ma bisogna trovare gli strumenti per gestirla, educandoci. Io mi aiuto con una psicoterapeuta e con lei parlo di tutto, dico tutti i miei pensieri e li chiamo giochi.

Sanremo è il palco più importante, Amadeus ha portato tutte le sfumature rainbow della musica, è stato impeccabile. Ai giovani che iniziano, posso dire che non sono tutte paillettes e lustrini, che io posso indossare liberamente solo dopo un lavoro su me stesso, ma a loro dico che devono rendersi conto che lavorano 24 ore su 24 e devono allenare la propria emotività per gestire la pressione, perché è la cosa più difficile.

Non posso dire di auspicare la vittoria di una donna, ma auspico la vittoria di un bel brano. Non ho ascoltato tutte le canzoni in gara, e non posso sbilanciarmi.