Olimpiadi drag, arriva RuPaul’s Drag Race: UK Versus the World

< 1 minuto di lettura

A poche ore dalla prima storica finale di Drag Race Italia, ecco arrivare le Olimpiadi dell’Universo Drag Race. Ha infatti preso vita RuPaul’s Drag Race: UK Versus the World, con il Regno Unito primo Paese ospitante di questa competizione drag internazionale. Lo show vedrà scontrarsi nove regine di Drag Race, l’una contro l’altra per il titolo di Global Drag Race Superstar.

Il panel di giudici di Drag Race Uk, ovvero Michelle Visage, Graham Norton e Alan Carr, si unirà a RuPaul e a diversi giudici superstar. Il cast della prima stagione di RuPaul’s Drag Race: UK Versus the World sarà rivelato successivamente, con centinaia di drag da cui attingere.

Non solo tutte le concorrenti viste nelle 14 edizioni ‘classiche’ di Drag Race Usa, senza dimenticare gli spin-off a stelle e strisce, ma anche le concorrenti di Drag Race di RuPaul Uk, Drag Race Canada, Drag Race Olanda, Drag Race Thailandia, Spagna, Filippine, Brasile, Francia e a questo punto anche Italia. In ballo per lo scettro nostrano sono rimaste Luquisha Lubamba, Leriche, Farida Kant ed Elecktra Bionic. Venerdì la finalissima, in onda a partire da mezzanotte su Discovery Plus.

RuPaul’s Drag Race: UK Versus the World andrà in onda su WOW Presents Plus.

© Riproduzione Riservata