Emmy 2024, i vincitori. Elton John entra nel club EGOT, con RuPaul in trionfo e all’attacco dei repubblicani – VIDEO

3 min. di lettura

76 anni e non sentirli. Nella notte Elton John ha ha vinto un Emmy come produttore esecutivo/interprete per il suo concerto dal vivo Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium nella categoria Outstanding Variety Special (Live).

Grazie a questo riconoscimento il baronetto del Pop è riuscito ad entrare nella ristretta e ambitissima categoria EGOT, ovvero coloro che nel corso della propria carriera sono riusciti a conquistare almeno un Emmy, un Grammy, un Oscar e un Tony Award. E a voler essere precisi John ha vinto fino ad oggi 6 Grammy Award, due Premi Oscar, un Tony Award per la colonna sonora del musical Aida e ben cinque Grammy Awards.

Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium ha battuto gli Oscar, i Tony, Rihanna’s Super Bowl Halftime Show e Chris Rock: Selective Outrage. Elton non era presente alla serata, perché reduce da un intervento al ginocchio. Queste le sue parole dopo la vittoria.

“Sono incredibilmente onorato di unirmi stasera al gruppo incredibilmente talentuoso dei vincitori dell’EGOT”. “Il viaggio verso questo momento è stato pieno di passione, dedizione e di sostegno incrollabile da parte dei miei fan in tutto il mondo. Questa serata testimonia il potere delle arti e di come portino gioia in tutte le nostre vite. Grazie a tutti coloro che mi hanno supportato durante tutta la carriera, sono incredibilmente grato”.

Elton John è così diventato la diciannovesima persona a completare l’EGOT. I più recenti trionfatori includono Viola Davis, Jennifer Hudson e Alan Menken.

Nella nottata degli Emmy, Oscar della tv che la scorsa settimana si erano giocati un antipasto tecnico con The Last of Us sugli scudi, hanno trionfato Succession, Beef e The Bear, rispettivamente miglior serie drama, miglior miniserie e miglior serie comedy, con Jennifer Coolidge ancora una volta premiata grazie a The White Lotus 2. Primo Emmy anche per Niecy Nash-Betts con Dahmer, con l’attrice che ha voluto ringraziare sua moglie: “Alla mia dolce metà che mi è venuta a prendere quando ero sventrata da questo lavoro, grazie.”

‘RuPaul’s Drag Race’ ha vinto il suo 5° Emmy Award come Best Reality Competition, il 28esimo in totale. Durante il suo discorso, RuPaul ha criticato le leggi anti-drag promosse dai repubblicani in tutti gli States.

“Siamo davvero onoratə di ricevere questo premio. Ragazzə, siete semplicemente adorabili per aver onorato il nostro spettacolo e riconosciuto tutte queste regine. Abbiamo liberato centinaia di drag queen”. “E se una drag queen vuole leggervi una storia in una biblioteca, ascoltatela, perché la conoscenza è potere. E se qualcuno cerca di limitare il vostro accesso al potere, sta cercando di spaventarvi. Quindi ascoltate una drag queen!”.

Niente da fare infine per Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco, entrambe nominate come migliori attrice non protagoniste in una serie drammatica. A vincere, come detto, è stata Jennifer Coolidge, che ha voluto pubblicamente ringraziare “tutti i gay malvagi del mondo“, citando una celeberrima scena di The White Lotus 2. A seguire tutti i vincitori della notte.

Vincitori Emmy 2023

Serie drammatica

Succession

Serie comedy

The Bear

Miniserie o film per la tv

Beef – Lo scontro

Attore protagonista in una serie drammatica

Kieran Culkin (Succession)

Attrice protagonista in una serie drammatica

Sarah Snook (Succession)

Attore protagonista in una serie comedy

Jeremy Allen White (The Bear)

Attrice protagonista in una serie comedy

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Attore protagonista in una miniserie o in un film per la tv

Steven Yeun (Beef – Lo scontro)

Attrice protagonista in una miniserie o in un film per la tv

Ali Wong (Beef – Lo scontro)

Attore non protagonista in una serie drammatica

Matthew Macfadyen (Succession)

Attrice non protagonista in una serie drammatica

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Attore non protagonista in una serie comedy

Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

Attrice non protagonista in una serie comedy

Ayo Edebiri (The Bear)

Attore non protagonista in una miniserie o in un film per la tv

Paul Walter Hauser (Black Bird)

Attrice non protagonista in una miniserie o in un film per la tv

Niecy Nash-Betts (Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer)

Scrittura per una serie comedy

The Bear – System (Christopher Storer)

Scrittura per una serie drammatica

Succession – Connor’s Wedding (Jesse Armstrong)

Scrittura per una miniserie o di un film per la tv

Beef – Lo scontro – The Birds Don’t Sing, They Screech In Pain (Lee Sung Jin)

Regia per una serie comedy

The Bear – Review (Christopher Storer)

Regia per una serie drammatica

Succession – Mark Mylod (Le nozze di Connor)

Regia per una miniserie o di un film per la tv

Beef – Lo scontro – Figures Of Light (Lee Sung Jin)

Reality Competition Program

RuPaul’s Drag Race

Variety Special (Live)

Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium

Programmi di animazione

I Simpson – Treehouse Of Horror XXXIII

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.