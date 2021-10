RuPaul svilupperà serie e film a tematica queer per Sony Television

< 1 minuto di lettura

Dopo aver fatto la storia degli Emmy come uomo afroamericano ad averne vinti più di tutti nella storia del premio, RuPaul ha firmato un contratto da urlo con Sony Television per il lancio di una sua società di produzione, RuCo, con l’obiettivo di produrre diversi nuovi progetti televisivi.

“Non solo sono elettrizzato e onorato di unirmi alla famiglia Sony Pictures Television, ma sono anche estremamente grato per l’opportunità datami di raccontare storie uniche che spingeranno avanti la conversazione in ambito LGBT“, ha detto RuPaul. Il nuovo accordo vedrà Mama Ru supervisionare lo sviluppo di una varietà di commedie, drammi e persino serie animate, tutte a temativa queer. Non è ancora chiaro se RuPaul reciterà in una di queste nuove serie o se si limiterà al ruolo di produttore. L’ultima serie a cui ha preso parte è stata AJ and the Queen, cancellata da Netflix dopo una sola stagione.

60 anni, RuPaul è considerata la drag queen più famosa di sempre. Grazie a RuPaul’s Drag Race ha vinto 11 Emmy, un Critics’ Choice Television Award e tre Producers Guild of America Awards. Nel 1993 l’exploit con il singolo “Supermodel (You Better Work)”, dall’album Supermodel of the World, con il quale strappò due nomination ai Billboard Music Awards e una agli MTV Video Music Award. L’anno dopo sbarcò a Sanremo al fianco di Elton John per cantare Don’t go breaking my heart. Pippo Baudo l’annunciò così, testuale: “Un personaggio inquietante, particolare”.