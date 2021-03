One Last Time, l’amore assoluto tra due donne nel nuovo video di LP

< 1 minuto di lettura

Nuovo singolo estratto dall’imminente disco di LP, “One Last Time”, trainato da un video in cui la cantante, lesbica dichiarata, vive un’intensa storia d’amore con l’attrice/modella Jaime King.

La clip è stata girata nello storico Paramour Estate di Los Angeles dall’esordiente Stephen “Norswrthy” Schofield.

“Il video di ‘One Last Time’ cerca di catturare l’intrinseco dramma della canzone, ovviamente, dove i giorni che condividi con il tuo amore e i tuoi amici significano davvero tutto alla fine. Non sappiamo mai chi o cosa ci porterà via da quei momenti”, ha spiegato LP. “Si tratta della natura fugace delle relazioni, romantiche o meno, e di come ogni momento sia prezioso. Non importa quanto otteniamo da qualcuno, ci ritroviamo a fantasticare sul passato insieme a loro e sulle cose che avremmo voluto aver detto o fatto prima che il nostro tempo insieme finisse“.

Un doloroso addio che nel finale diventa realtà, con una brutale separazione a tranciare un momento di gioia, di condivisione totale, di amicizia e di amore. Tra pochissimi giorni 42enne, Laura Pergolizzi, questo il nome all’anagrafe di LP, è nata a Long Island ma da genitori di chiara origine italiana: i nonni materni erano di Napoli e il nonno paterno di Palermo. Da sempre dichiaratamente lesbica, è felicemente fidanzata con la modella Lauren Ruth Ward. Ad oggi, incredibile ma vero, non è mai stata nominata ai Grammy.