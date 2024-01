Operación Triunfo, scoppia l’amore tra Juanjo Bona e Martin Urrutia: la coppia è virale sui social

3 min. di lettura

Mettete insieme gli ingredienti peculiari della serie tv Paso Adelante, quelli della Scuola di Amici di Maria De Filippi e quelli del reality Grande Fratello (con telecamere attive 24 ore su 24) e date il benvenuto al talent show Operación Triunfo, amatissimo in Spagna, che nelle ultime ore è diventato virale sui social non solo per le voci dei suoi protagonisti ma anche e soprattutto per un’amicizia “speciale” sbocciata tra due concorrenti.

Lo show, infatti, nonostante sia disponibile solo su Prime Video, è riuscito ad attirare l’attenzione di migliaia di spagnoli, diventando immediatamente virale su Tik Tok dove tutti fanno il tifo per Juanjo Bona e Martin Urrutia, sebbene non siano ufficialmente una coppia.

I due, infatti, settimana dopo settimana, si sono avvicinati sempre di più e nelle ultime ore si sono resi protagonisti di un vero e proprio corteggiamento da ambe le parti fatto di abbracci, carezze e dolci dediche d’amore che fanno sperare che presto il loro feeling possa trasformarsi in qualcosa di più.

Insomma, una vera e propria broromance – al pari di quella che qui in Italia vede protagonisti Vittorio e Federico del Grande Fratello – che però può contare su una maggiore apertura da parte del pubblico spagnolo in merito alle coppie omosessuali e che dunque fa sperare che presto tra i due possa scoppiare la passione. E noi non vediamo l’ora di raccontarvelo!

Operación Triunfo, Juanjo Bona e Martin Urrutia conquistano la Spagna: i video più belli

Baci, abbracci, carezze e anche qualche palpatina qua e la fanno sperare che presto Juanjo e Martin possano ufficializzare il loro amore e dunque lasciarsi guidare dalla passione, senza paure. Nel frattempo, però, dobbiamo accontentarci delle clip diventate virali su Tik Tok nelle quali li possiamo vedere sempre l’uno accanto all’altro, più complici che mai.

D’altronde, trattandosi di un format spagnolo, non è possibile vedere le puntate integrali ma solo seguire la diretta su YouTube dal loft nel quale vivono (dovete immaginarlo come la Casa del Grande Fratello ma organizzata come fosse un’accademia di canto e danza).

Insomma, non ci resta che continuare a seguirli per scoprire come si evolverà la loro relazione e noi non possiamo far altro che fare il tifo per loro, sperando possano regalarci la prima coppia queer televisiva dell’anno!

Juanjo Bona e Martin Urrutia: cosa sappiamo su di loro?

Juanjo è nato a Magallón (Zaragoza) il 10 novembre 2003, è uno studente di ingegneria navale a Madrid e ha vinto ‘Jotalent’ di Aragón TV. Ama il rock e i musical. Suona il clarinetto, fa teatro e dirige il gruppo musicale della sua Università. La sua canzone preferita è “Somebody to love” dei Queen. Martin, invece, è nato a Getxo (Bizkaia) il 30 marzo 2005 ed è appassionato di recitazione. Entrambi condividono la passione per il canto e sono tra i favoriti del pubblico del talent show firmato Prime Video Spagna.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.