Isola dei Famosi 2024, gli ultimi rumors sul ruolo di Vladimir Luxuria: cosa succederà?

Continuano, incessanti, i rumors che vorrebbero Vladimir Luxuria come conduttrice della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, giunta alla sua nona edizione su Canale 5. Secondo quanto dichiarato da Giuseppe Candela, infatti, l’ex opinionista sarebbe pronta a soffiare il posto alla sua amica e collega Ilary Blasi, lasciandola di fatto senza nessun programma in questa stagione televisiva.

L’ex moglie di Francesco Totti, dunque, potrebbe ritrovarsi nella stessa situazione vissuta al Grande Fratello a cavallo tra il 2019 e il 2020 quando venne sostituita alla conduzione dal suo ex opinionista Alfonso Signorini.

Ora, infatti, stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe perdere il timone del reality più difficile della televisione italiana per volere dell’Amministratore Delegato di Mediaset, nonché compagno della sua cara amica Silvia Toffanin, con la volontà di de-trashizzarlo.

“Pier Silvio Berlusconi tira dritto. Vladimir Luxuria verso l’Isola dei Famosi: secondo numero zero come conduttrice. A un passo dal sì definitivo (nonostante i dubbi di Banijay)”, è quanto ha scritto sul suo profilo X il giornalista Candela che, come abbiamo imparato a capire negli anni, raramente cade in errore quando si parla di telemercato.

Vladimir Luxuria: la sua lunga storia d’amore con l’Isola dei Famosi

Per Vladimir si tratterebbe sicuramente di una bella promozione!

Quella tra Luxuria e l’Isola del Famosi, come ci ha raccontato lei stessa in una lunga intervista rilasciata proprio a noi di Gay.it, infatti, può essere riassunta come una bella e lunga storia d’amore. Nel 2008 ha partecipato alla sesta edizione del reality, aggiudicandosi il podio davanti all’ancora sconosciuta Belen Rodriguez.

Nel 2012 è tornata all’Isola nelle vesti di inviata al fianco di Nicola Savino, scoprendo un nuovo volto di questa esperienza. Infine, a partire dal 2011 Vladimir ha ricoperto il ruolo da opinionista, diventando una delle più apprezzate di sempre.

Ciò che le manca, dunque, è solo il ruolo da conduttrice. E noi siamo certi che, nel caso in cui questo rumors dovesse concretizzarsi, il ruolo da conduttrice dell’Isola dei Famosi le calzerebbe alla perfezione.

Isola dei Famosi 2024: chi condurrà il reality di Canale 5?

Quale sarà la verità? Ancora è presto per capirlo ma ciò che è certo è che l’ospitata di Ilary Blasi a Verissimo, nella puntata andata in onda domenica 28 gennaio, sarebbe potuta essere un’ottima occasione per annunciare la ripartenza dell’Isola dei Famosi e dunque mettere a tacere le male lingue. Eppure, così, non è stato.

Che sia dunque in atto una valutazione su una sua possibile sostituzione? Le indiscrezioni ci farebbero dire di sì anche se non sarebbe ancora detta l’ultima parola. A Pier Silvio, infatti, non sarebbe andata giù la collaborazione di Ilary Blasi con Netflix per la produzione di “Unica”, il docu-film in cui la conduttrice racconta la sua verità sulla separazione da Francesco Totti.

Allo stesso tempo, però, proprio il compagno di Silvia Toffanin aveva confermato durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti televisivi per a stagione 2023/24, tenutasi la scorsa estate, la volontà di coinvolgere Ilary Blasi per la conduzione dell’Isola dei Famosi. Che abbia davvero cambiato idea per via del caos mediatico attorno alla sua vita privata?

Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire come si evolverà questa storia, consapevoli del fatto che da sempre Vladimir può contare su una forte ammirazione da parte di Pier Silvio Berlusconi che già in passato – sempre secondo alcune fonti vicine a Mediaset – avrebbe forzato la mano per avere Luxuria nei suoi programmi di punta.

