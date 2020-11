Due piloti sotto indagine per aver disegnato un pene gigante nel cielo

Potrebbe sembrare una fake news, ma così non è. Due piloti russi sono sotto indagine dopo che la traiettoria del Boeing 737 che stavano guidando ha letteralmente disegnato un pene nel cielo. Un pene gigante tra le nuvole della città russa di Neftekamsk.

Tutto questo rientrerebbe in una curiosa protesta dei piloti contro la mancata convocazione in nazionale del calciatore Artem Dzyuba, attaccante dello Zenit San Pietroburgo ‘colpevole’ di essersi reso protagonista di un video scandalo diventato virale. Un video che mostra Dzyuba masturbarsi. Il ct russo, per punizione, l’ha escluso dall’ultima convocazione. Apriti cielo, in tutti i sensi.

Il disegno dei due piloti è comparso anche negli strumenti di registrazione di volo, con la sua precisa attuazione che ha comportato un ritardo di venti minuti nelle manovre che inizialmente i due avrebbero dovuto portare a termine. I piloti rischiano parecchio, perché quelle manovre avrebbero potuto essere molto pericolose, considerando l’alto traffico aereo in quella zona.

Fonte: AirLive