Pompieri australiani sexy, il video natalizio sulle note di All I want for Christmas

Dopo aver visto il nuovo calendario e i video del backstage, tra manicotti e animali vari, i sexy vigili del fuoco d’Australia sono tornati tra noi per augurarci buon Natale.

In sottofondo, come vuole tradizione, l’immancabile All I Want for Christmas di Mariah Carey, mentre i bei pompieri montano alberi di natale tra neve finta, cagnolini da coccolare e gli inevitabili fisici scolpiti. Vedere per credere, nel video in testa al post!

Fonte: Australian Firefighters Calendar