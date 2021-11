Pompieri Australiani, il sexy calendario del 2022 con gli animali (GALLERY)

< 1 minuto di lettura

Il calendario dei sexy vigili del fuoco australiani è puntualmente tornato, a meno di 50 giorni dal 2022. Dopo quasi 30 anni di storia, l’Australian Firefighters Calendar ha per la prima volta collaborato con Greater Good Charities, a sostegno del benessere degli animali negli Stati Uniti.

Quest’anno sono state realizzate sei diverse edizioni del calendario, con i pompieri in posa da soli in una di queste e i vigili del fuoco a torso nudo insieme a vari animali, tra gatti, cani, cavalli e quant’altro, in altre 4 versione. Grande novità del 2022, il calendario con i pompieri in costume da bagno, con vista sull’estate.

Come sempre, ogni edizione dell’Australian Firefighters Calendar destina i propri proventi in beneficenza. Quest’anno è nata una collaborazione con Greater Good Charities per supportare il programma Rescue Rebuild di Greater Good Charities, dedicato alla ristrutturazione di rifugi per animali, rifugi per la violenza domestica e rifugi per i senzatetto, in modo che gli esseri umani e gli animali bisognosi possano ottenere le migliori cure possibili.

“Gli Stati Uniti sono da sempre così grande sostenitore del calendario australiano dei vigili del fuoco. Siamo così felici di essere in grado di iniziare a donare a enti di beneficenza con sede negli Stati Uniti, ora e in futuro. Collaborare con un’organizzazione statunitense così rispettata come Greater Good Charities è l’opportunità che stavamo aspettando“, ha sottolineato David Rodgers, direttore dell’Australian Firefighters Calendar.

La decisione di iniziare a sostenere gli enti di beneficenza statunitensi è stata presa, in parte, come ringraziamento per la generosità mostrata dagli americani amanti degli animali durante la devastante stagione degli incendi boschivi 2019-2020 che ha travolto l’Australia.