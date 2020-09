Pose 3, finalmente il via alle riprese dopo mesi di incertezze

Dopo mesi di incertezza causa Coronavirus, la terza attesissima stagione di Pose è finalmente pronta a prendere vita. Secondo quanto riportato da Variety, infatti, il primo ciak si terrà nel mese di ottobre, con il cast interamente testato al Covid-19.

Pochi mesi fa Steven Canals, autore della serie FX, si era detto scettico sulla produzione del progetto, perché per colpa del Coronavirus avrebbero dovuto riscrivere intere scene. Niente più baci, scene di sesso e soprattutto ballroom, dove solitamente trovavano spazio tra le 150 e le 200 comparse.

Non ci sono molte informazioni sulla trama della terza stagione. Al termine della seconda, ambientata nel 1990, la House of Evangelista si era quasi sciolta, con i figli di Blanca ormai cresciuti e pronti a a lasciare il nido. Al loro posto, Blanca aveva apparentemente trovato due nuovi “figli” per la propria house. Billy Porter, vincitore di un Emmy e fresco di nomination ad un altro Emmy grazie al ruolo di Pray Tell, dovrebbe dirigere un episodio della terza stagione.