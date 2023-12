Posta Svagata: “Come faccio colpo sul vicino?”

Ciao Posta Svagata, sono cotto del mio vicino. Abbiamo preso una volta l’ascensore insieme, lui è al quarto piano, io al terzo. È stra carino e sembrava anche flirtassimo un pochino, ma magari è tutto nella mia testa. Lì per lì è capitato tutto per caso, e non sono riuscito a ‘provarci’ più di tanto (tra l’altro, ero pure sfatto e impresentabile). Spesso anche con lə miə coinquilinə stiamo lì a scervellarci su come conquistarlo, ma boh? Io lavoro da casa, e spesso lo sento dal piano di sopra che canta, parla, fa cose. Non sono manco sicuro sia lui o un’altrə dellə suə coinquilinə. Niente di serio, sia chiaro, però secondo te ci si può approcciare senza fare lo stalker? O sembro uno sciroccato?

Ciao, ho qui per te 10 metodi infallibili e testati scientificamente.

1. Festa in casa: tu hai coinquilinə, lui ha dellə coinquilinə. Perfetto, organizza una festa. Salite (o meglio, sali) al piano di sopra, citofoni e chi ti capita ti capita: ciao, stiamo facendo una festa giù con i miei coinquilini e altra gente, vi va di unirvi? Semplice, tranquillo, e senza rischi. Cioè, più o meno: magari lui non c’è, magari scendono lə altrə coinquilinə e lui dà buca. Però, meglio di niente, puoi sempre chiedere a loro: e il vostro coinquilino? È morto?

2. Biglietto sulla porta: okay, rischio psicopatico elevato, ma se te la giostri con garbo puoi sempre lasciare un biglietto sulla porta, dove specifichi che sei il ragazzo con cui ha preso l’ascensore qualche giorno fa, che lo trovi carino e lasciargli il tuo Instagram. Mi raccomando, azzecca la porta, però.

3. La musica: se lo senti cantare, magari sai anche cosa ascolta? Se quello che ascolta ti piace, metti pure tu un’altra canzone dello stesso artista. Se non è scemo, lo nota (e condoglianze per gli altri vicini, però). Poi quando lo incontri di nuovo in ascensore potete fare come Zooey Deschanel e Joseph Gordon Levitt in 500 giorni insieme: ah, piace anche a te Elodie? (vabbè, lì erano The Smiths, ma il punto è lo stesso)

4. Sale o zucchero: forse doveva essere la prima, ma l’ho messa come quarta. Perché pure lui è al quarto piano, capito? In ogni caso, si può fare un piano di scale solo per chiedere zucchero o sale? Non ce l’hai i vicini al terzo piano? No, non ce l’hai. Se te lo chiedono, non sono in casa, sono a lavoro, sono partiti. Non servono altre spiegazioni, tanto ti ha già sgamato che non sei lì per il zucchero o il sale.

5. Staccagli il contatore: individui il suo contatore della corrente, glielo stacchi, e l’aspetti: ops, com’è potuto succedere, è saltato per caso anche a te? (No, scherzo, non farlo. Ti denunciano)

6. Preparagli una torta: un giorno che hai tempo e non ti corre dietro nessuno, prepara una bella torta di mele. Se la torta di mele è impegnativa, allora prepara un ciambellone che la sanno fare tutti (non come il tiramisù, che tutti dicono di saperlo fare e poi non è vero). Se non sai fare nemmeno il ciambellone, fallo fare a qualcun altro e dì che l’hai preparato tu. Se nessuno vuole preparare niente, compralo e dì comunque che l’hai fatto tu. Poi vai di sopra, suoni il campanello, e gli dici: ciao, ho preparato una torta, ne vuoi un po’?

7. Riunione di condominio: vai alla riunione di condominio: se c’è pure lui, rimani pure tu. Se non c’è, te ne vai.

8. Invitalo agli eventi: c’è qualche evento carino nel vostro quartiere? E lasciagli un volantino, su! Sai mai che passa pure lui, gli offri un drink, e vivaddio!

9. Guardalo meglio: propri sicuro che ti piace? Una volta pure io ero convinto mi piacesse il vicino, poi per fortuna l’ho visto meglio e ci ho ripensato. Guardalo bene, magari cambi idea.

10. Evita: metti caso lo conquisti davvero, uscite insieme, vi innamorate, e magari vi fidanzate pure. E poi metti caso, vi lasciate male e vi odiate a morte. Nello stesso condominio? Così ogni giorno che esci di casa te lo ritrovi lì? Per carità, troppe implicazioni, lascia perdere. Non farlo, stai fermo.