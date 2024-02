Posta Svagata: “Lui vuole andare a convivere ma io no?”

Ciao posta svagata, sono in una relazione da ormai quasi quattro anni con questo ragazzo. Lui ha cinque anni più di me, mentre io ne ho compiuti 30 da poco. È probabilmente la più importante relazione con un uomo che ho avuto fino ad oggi: ci sopportiamo a vicenda, godiamo degli interessi reciproci, ci arricchiamo ognuno con la testa e le idee dell’altro, le nostre famiglie si conoscono e vanno d’accordo, e spesso condividiamo anche gli stessi gruppi di amici. Lui ha un lavoro abbastanza sicuro come cuoco, mentre io sto ancora facendo ricerca all’università in filosofia mentre mi mantengo lavorando in un negozio. Stiamo davvero bene insieme, e spesso io passo tempo (anche più giorni) a casa sua, e lui talvolta viene da me (meno, forse perché ho dei coinquilini). È un buon equilibrio, ma più di qualche mese mi sta proponendo di andare a convivere insieme: mi dice che gli piacerebbe un sacco fare questo passo importante con me e che significherebbe tanto per la nostra relazione. Io davanti questa proposta mi pietrifico, sento di perdere controllo delle mie cose, del tempo che ritaglio per me stesso. Non mi sento per niente pronto, ma allo stesso tempo mi chiedo forse dovrei? Sarà ora? Dovrei tentare? Lui sembra accogliere i miei dubbi, ma non comprenderli davvero, e spesso ci ritroviamo a discutere su questa cosa. Io sono un po’ confuso perché da una parte sento che dovrei sforzarmi ma dall’altra non sento di essere pronto a farlo e vorrei più tempo, ma nemmeno compromettere la nostra storia. Come posso fare? D.

Beh, intanto congratulazioni, D!

Non per la proposta, ma anche solo per i quattro anni di relazione, e te lo dice uno che a malapena arriva al mese prossimo (giusto per dati un’idea di quanto sono qualificato nel gestire questa rubrica).

Immagino ci vuole una certa maturità nel coltivare un rapporto così sano, nutriente, e maturo per così tanto tempo, a tal punto da chiedere all’altro di andare a convivere insieme. Per carità, niente di rivoluzionario: le coppie vanno a convivere o pensano di farlo dall’alba dei tempi. Al meglio è la costruzione di un nido felice e sicuro, al peggio è un altro livello da sbloccare alla pari del diploma, la laurea, il matrimonio, e tutte quelle cose che ci hanno detto ‘vanno fatte‘ prima o poi per considerarci adulti e autonomi.

Ma se sei un pochino come me, quando una cosa ‘va fatta’ stai sicuro che hai sempre meno voglia di farla: perché non è un più una scelta naturale e spontanea, ma un obbligo morale che sei costretto a seguire come il catechismo la domenica mattina. Ci dicono da una vita che certe cose ‘vanno fatte‘ tanto da dimenticare se vogliamo davvero farle o stiamo solo seguendo le regole di qualcun altro. Arriviamo a pensare che se non facciamo le cose nell’unico modo che ci hanno insegnato, allora non funzioneranno mai: se non vuoi andare a convivere automaticamente c’è un problema nella tua relazione. E se invece volessi solo stare con questa persona mantenendo i tuoi spazi separati? È possibile? È vietato dalla legge?

Continua a parlargliene, e continua a farlo con l’empatia e la cura che avete coltivato in tutti questi anni. Non mettere da parte le tue esigenze, ma dà loro tutto lo spazio e ascolto che necessitano. Magari ti dirà: allora non vuoi davvero stare con me, allora non mi ami davvero, o altre accuse simili. E se risponde così, facendo leva sul tuo senso di colpa, è chiaramente insicuro, spaventato, e anche abbastanza stronzo. Ma noi facciamo che non risponderà così e saprà ascoltarti come ha sempre fatto, e magari sarà anche abbastanza intelligente da comprendere che se esiti a fare questo passo, è proprio perché ci tieni al vostro rapporto e non vorresti comprometterlo con una convivenza frettolosa. Magari riconoscerà anche che andare a convivere non è la dimostrazione d’amore definitiva, ma lo è più l’ascolto reciproco, la capacità di accogliere, recepire, e comprendere le esigenze dell’altro, senza automaticamente assecondarle ma nemmeno mandarvi a cagare alla prima divergenza.

Sì, puoi restarci insieme senza andarci a convivere: le persone restano insieme in mille modi diversi, e la convivenza è solo una tra le infinite possibilità che non ci hanno mai raccontato. Forse non sarà un passaggio immediato, ma non pensate che ci sia un’unica soluzione: le cose possiamo continuare a farle in mille altri modi.

