“Prima provava attrazione nei miei confronti, poi è scomparsa, che faccio?”

“Lei ha dimostrato attrazione nei miei confronti, sebbene poi abbia d’improvviso fatto ghosting. Ora ha un’altra relazione. Vorrei scriverle, chiederle un’occasione soltanto, perché mi conosca meglio. È opportuno?”.

Questa la domanda posta da Giorgio al sommo Immanuel Casto, come sempre impeccabile nella replica: “Che cosa stai facendo? Tutto ciò che non è sì, è no“. Poste le basi dell’ovvio, il Casto Divo è entrato nello specifico, come potrete scoprire nel video in testa al post. E se avete altri dubbi da porre, c’è il form a seguire.