Reggio Emilia Pride 2023 il 25 giugno

Dopo 6 anni, torna ad unirsi all’Onda Pride anche il Reggio Emilia Pride. L’appuntamento è per il 25 giugno con la seconda edizione del Pride che, come spiega Alberto Nicolini, presidente di Arcigay Gioconda Reggio, “davanti allo scempio dei diritti umani” non poteva che tornare in piazza.

Il primo Pride di Reggio Emilia si tenne nel 2017 e ora, a distanza a di sei anni, il Reggio Emilia Pride 2023 (Pagina FB – Pagina IG) scende in piazza per “protestare e rivendicare non solo i nostri diritti, ma quelli di tutte e tutti contro questo Governo e questa Italia che umilia costantemente le persone trans negando qualsiasi diritto, o che tratta le persone migranti come ‘carichi residuali’ che meritano di affogare in mare”.

Con il pieno supporto dell’amministrazione comunale, Arcigay Gioconda Reggio ha annunciato la data del Pride 2023 con un post che invita tuttə a scendere in piazza e rivendicare i propri diritti.

