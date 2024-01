2 min. di lettura

Il Coordinamento Torino Pride ha finalmente annunciato la data tanto attesa per il Torino Pride 2024: il 15 giugno. La città si prepara a vivere una giornata all’insegna delle esperienze, delle storie, delle istanze e delle identità diverse, con un’esplosione di musica, comunità e festa.

“Invaderemo Torino con tutti i nostri colori e la nostra straordinaria meraviglia!” promette il Coordinamento, invogliando a seguire il sito torinopride.it e i canali social per le novità in arrivo.

Il Coordinamento Torino Pride, nato nel 2006, si è consolidato come un’associazione di associazioni LGBTQ+ & friendly, impegnata nella sensibilizzazione e formazione per una società più inclusiva. Le attività durante l’anno, spesso in collaborazione di rete, testimoniano un impegno costante e diversificato.

L’edizione precedente del Torino Pride ha lasciato un segno indelebile con oltre 100 mila partecipanti e i suoi 20 carri trionfanti lungo le strade della città. “Anche questa volta torniamo in strada a inondare la città coi nostri corpi e le nostre identità” affermava il manifesto del 2023, in un contesto dove le esistenze e i diritti della galassia LGBTQIA+ erano sotto attacco. L’impegno e la determinazione del Coordinamento si sono manifestati in un corteo di resistenza e affermazione di ogni identità: in questo articolo avevamo descritto quella meravigliosa giornata di celebrazione e lotta.

Nell’ultimo periodo, il Coordinamento Torino Pride ha assunto un ruolo attivo anche nel dibattito civico, criticando le proposte di modifiche al regolamento degli affidi familiari avanzate dall’assessora Chiara Caucino, volte a escludere le coppie e le famiglie LGBTQIA+. Luca Minici e Margherita Anna Jannon, figure chiave nel Coordinamento, hanno espresso sconcerto e rabbia, sottolineando l’importanza di valutare le famiglie affidatarie per la loro capacità e adeguatazza, oltre i pregiudizi.

Il Torino Pride 2024 si preannuncia, quindi, come un evento di grande importanza, non solo come celebrazione, ma anche come momento di visibilità e impegno civico. La comunità è invitata a partecipare attivamente, seguendo gli aggiornamenti e contribuendo a fare del Torino Pride una giornata indimenticabile di festa, impegno e inclusione.

Segui le pagine social di Torino Pride per aggiornamenti futuri a riguardo del programma e della parata:

