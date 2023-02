Roberto Poletti, il “biografo” di Matteo Salvini ha sposato Francesco Naccari. Stupore in casa Lega

0:00 Ascolta l'articolo

51enne giornalista ex deputato della repubblica, Roberto Poletti avrebbe sposato in gran segreto lo scorso ottobre lo storico compagno 31enne Francesco Naccari.

Dopo quasi 4 mesi è stato Dagospia a spifferare l’unione civile, che sarebbe andata in scena lo scorso 8 ottobre con tutti gli invitati anticipatamente frenati dal fare foto e/video. Un’unione che ha sorpreso i vertici della Lega, rimasti “assai stupiti” dalla notizia. Parola del settimanale Oggi. Questo perché il conduttore non avrebbe “mai espresso pubblicamente le proprie inclinazioni”. Recentemente in studio da Barbara D’Urso come opinionista di Pomeriggio Cinque, lo stesso Poletti sarebbe andato in onda senza fede, indispettendo il neo marito Naccari.

Nel passato di Poletti, che non ha mai nascosto le sue simpatie nei confronti della Lega, una lunga collaborazione giornalistica con il quotidiano Libero, il ruolo di inviato di Paolo Del Debbio a Quinta colonna su Rete4, ha condotto Unomattina, è stato inviato nonchè opinionista de La Vita in Diretta e più recentemente ospite di Rete 4 a Zona bianca, condotto da Giuseppe Brindisi.

Nel 2015 Poletti ha pubblicato “Salvini&Salvini – Il Matteo-Pensiero dall’A alla Z“, primo manuale sul leader leghista, un vero e proprio “vocabolario utile alla traduzione dell’idioma salviniano, ovvero tutte quelle parole che quotidianamente (o quasi) il segretario federale della Lega Nord pronuncia in pubblico o in privato“. Al suo interno anche un’intervista esclusiva al leader del Carroccio.

Un cambio di rotta davvero radicale rispetto al 2006, quando Poletti accettò la proposta di candidatura alle elezioni politiche per la Federazione dei Verdi, diventando deputato. Appena entrato in parlamento saluta i Verdi e nel 2007 aderisce al gruppo Sinistra Democratica, ma nel 2008 abbandona la Camera dei Deputati dichiarando pubblicamente di vergognarsi nel guadagnare uno stipendio troppo alto senza avere la reale possibilità di far niente in Parlamento.

