Gian Maria Sainato si è fidanzato? Il tenerissimo video su TikTok lo conferma

L’amore, si sa, arriva quando meno ce lo si aspetta.

Lo sa bene Gian Maria Sainato che appena sei mesi fa, durante la nostra intervista post Isola dei Famosi, ci aveva svelato di aver voglia di innamorarsi ma di non essere abbastanza pronto da dedicare del tempo ad un’altra persona:

“In questo momento mi piacerebbe trovare qualcuno che mi dia amore ma sto dedicando tutto il mio tempo al lavoro come modello e content creator. In più ho intrapreso un corso di recitazione. Quindi mi rimane ben poco spazio per accogliere qualcuno anche perché appena ho un attimo libero lo dedico a me stesso piuttosto che a fare nuove conoscenze. È un qualcosa su cui sto lavorando […]. Dopo dieci anni a Milano in cui ho avuto modo di sperimentare ora sono cresciuto, sono più maturo. Ho una concezione diversa del sesso da come invece l’avevo a 18 anni. Adesso mi piacerebbe trovare una persona con la quale ci sia una connessione non solo fisicamente appagante ma anche mentale”.

Eppure quel giorno sembrerebbe essere arrivato!

L’ex volto di Riccanza, infatti, nelle ultime ore ha postato su Tik Tok un romanticissimo video in cui appare più affiatato che mai accanto ad un giovane ragazzo, all’apparenza italo-americano, mentre preparano dei tipici cookies con cioccolato. Una ricetta semplice, non troppo riuscita stando alle immagini, ma che mostra per la prima volta Sainato felice al fianco di un uomo.

I due ragazzi, infatti, nel video pubblicato sulla nota piattaforma cinese, scherzano, si scambiano tenere effusioni e si baciano romanticamente, un po’ come accade in quelle commedie romantiche americane di cui tanto stiamo parlando su questi righe proprio nelle ultime settimane.

Gian Maria Sainato è più felice che mai! Chi è questo misterioso uomo?

Il 2024, dunque, per Gian Maria Sainato sembrerebbe essere iniziato nel migliore dei modi visto che appare parecchio felice al fianco di questo giovane italo-americano, anche parecchio carino, del quale ancora non si conosce il nome.

Ciò che è certo, però, e che dopo le difficoltà inziali – come ci aveva raccontato egli stesso nella nostra intervista dello scorso luglio – Sainato sembrerebbe essere riuscito ad accettare del tutto la propria sessualità e dunque a lasciarsi andare, pronto a vivere nuove emozioni al fianco di una persona speciale:

“Inizialmente non riuscivo ad accettare il fatto che mi piacessero anche gli uomini e quindi mi costringevo a frequentare e a messaggiare solo con le ragazze, anche se sentivo dentro di me il desiderio di avere rapporti con persone del mio stesso sesso. Questa confusione è durata un annetto poi ho ascoltato me stesso e ho iniziato ad approcciarmi anche ai ragazzi. A quel punto l’ho detto ai miei genitori”.

Noi non possiamo dunque che essere felici per Gian Maria e la sua nuova fiamma, che potremmo definire – come direbbe Tiziano Ferro – “Il regalo più grande” del suo 2024.

E chissà che presto anche loro non possano farci sognare come sta succedendo, già da qualche settimana, con i più affiatati che mai Paolo Stella e il suo fidanzato Jean Georges D’Orazio.

E ancora una volta, viva l’amore!

Gian Maria Sainato si è fidanzato: guarda il video pubblicato su TikTok

