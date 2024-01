In Irlanda San Valentino è queer: benvenutə all’Outing Festival!

2 min. di lettura

Siete single e solə il 14 Febbraio? Meglio, è il momento giusto per fare le valigie e partire per l’Irlanda!

Dal 9 all’11 febbraio 2023, e con il supporto di Faílte Ireland e sullo sfondo della suggestiva scena costiera di Wild Atlantic Way, siete accoltə all’Outing Festival. Lo spin-out del famoso Lisdoonvarna Matchmaking, festival per single più grande d’Europa, offre un’alternativa queer a chi vuole fare a meno di banali cene a lume di candela, per spassarsela nella contea di Clare.

Tra le mura di Dromoland – parco del Dromoland Castle, tenuta rinnovata nel 1962 e trasformata in un hotel pittoresco – a darvi il benvenuto ci saranno delle fate madrine d’eccezione: le drag queen Regina George, Victoria Secret, Dame Stuffy, Missy Onya Becks e Carrie Deway vi agghinderanno come lə King o Queen che siete, e accompagneranno tra spettacoli di burlesque, cabaret, bingo, giochi e corsi d’artigianato.

Tra speed dating, ice breaker, tea dance e Blind Date show, magari faranno pure da Cupido? C’è posto per tuttə: che siate Cinderella o Cinderfella, solə o in compagnia potrete unirvi anche alle tipiche danze ceilì irlandesi, stavolta chiamate ‘geilì’ e riproposte in salsa ‘queer’. Tutto insieme ad esponenti della cultura LGBTQIA+ irlandese e UK, come Paul Middleton, Mark T Cox, Brew e Shobsy.

Ma presso la tenuta di Dromoland le attività sono infinite: dai tiri con l’arco alle spa rilassanti fino alle visite guidate presso le incredibili Scogliere di Moher, seguite dai paesaggi carsici del Burren. Ma anche un salto nel XV secolo tra le mura del Castello di Bunratty, o immersiooni nel folklore locale tra le strade medievali di Limerick.

Il luogo perfetto per chi non ne può più di scrollare Grindr e preferisce immergersi in una realtà variopinta e fuori dal tempo, dove non serve una dolce metà per farsi togliere il fiato.

Come scrive il Guardian, all’Outing Festival non occorrono tecnologia e dating apps per innamorarsi, ma solo “just good old fashioned parties”.

Trovate tutte le informazioni cliccando qui.

