Jack Chambers, ministro irlandese fa coming out: “Con orgoglio dico che sono gay”

2 min. di lettura

33enne ministro di Stato presso il dipartimento dei trasporti, dell’ambiente, del clima e delle comunicazioni del governo Varadkar, Jack Chambers ha fatto coming out su Instagram nel weekend, con un post presto diventa virale. Chambers ha pubblicato alcuni scatti del suo 2023, per poi aggiungere.

“In attesa del 2024, condivido con voi qualcosa che è un po’ diverso, ma è qualcosa che volevo fare da un po’”. “Come politico a volte può essere difficile parlare della propria vita personale, ma per me è importante rimanere fedele innanzitutto a me stesso e a tutti voi nel mio ruolo di servizio pubblico. Inauguro il 2024 dicendovi che sono orgoglioso di poter dire che sono gay. Come politico e cittadino voglio condividere questo come parte di ciò che sono”. “Dopo aver fatto coming out con molti dei miei parenti stretti e amici, il loro sostegno e amore mi ha dato la fiducia e il coraggio di condividerlo pubblicamente. Fortunatamente l’Irlanda è un Paese che ha fatto così tanti passi in avanti negli ultimi anni, diventando una società molto più inclusiva ed equa, al punto che la condivisione di queste informazioni sta diventando sempre più insignificante”. “Non vedo l’ora di iniziare un anno impegnativo, produttivo e di duro lavoro”.

Centinaia i commenti ricevuti da Chambers, compreso quello del primo ministro Leo Varadkar, primo premier irlandese dichiaratamente gay della storia. “Congratulazioni Jack. Non avrai rimpianti e la tua vita migliorerà. Ti auguro il meglio, Leo”, ha scritto Varadkar su IG.

Nel 2015 Chambers è stato vicesindaco di Fingal. Nel 2018 Micheál Martin lo ha nominato portavoce della difesa. Quando Martin è diventato Taoiseach, nel 2020 ha nominato Chambers ministro di Stato presso il Dipartimento delle finanze. Nel dicembre 2022, dopo che Leo Varadkar è ridiventato Taoiseach, Chambers ha fatto suo il ruolo ancora oggi ricoperto.

Il primo politico gay dichiarato d’Irlanda fu David Norris, senatore di fine anni ‘80 che lavorò in prima persona per depenalizzare l’omosessualità. La legalizzazione avvenne nel 1993. Da allora l’Irlanda, che punta a diventare il Paese più friendly d’Europa, ha continuato a lavorare per i diritti LGBTQ+. Nel 2015 tramite referendum popolare è diventato ufficiale il matrimonio egualitario, insieme all’adozione per le coppie lgbtqia+.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jack Chambers (@jackchamberstd)

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.