Schmigadoon, nella serie musical Apple + Alan Cumming canta il suo coming out – VIDEO

Su Apple Tv+ c’è una piccola delizia per gli amanti dei musical. “Schmigadoon!“, serie creata da Cinco Paul e Ken Daurio, interpretata da Cecily Strong e da Keegan-Michael Key, coppia in crisi che zaino in spalla per rinvigorire la propria relazione si imbatte in una città magica in cui tutti si comportano come se fossero in un musical degli anni ’40. I due scoprono anche che non possono lasciare la città finché non troveranno il “vero amore”.

La serie di sei episodi vede nel cast anche il grande Alan Cumming e la leggendaria Kristin Chenoweth, con il primo negli abiti di un sindaco che nel corso del 4° episodio fa coming out. In musica! In chiesa nel bel mezzo di un funerale, il suo Aloysius Menlove confessa all’amata moglie e a tutti i cittadini di Schmigadoon la propria omosessualità. Lasciando i presenti di stucco.

La vita è preziosa e non dovremmo sprecarne nemmeno un minuto, perciò, c’è una cosa che desidero dire da anni ma non ne ho mai avuto il coraggio. Sono un omosessuale.

Ed è qui che dal nulla parte la musica, con Aloysius a cantare: “La mia omosessualità, dal segreto adesso uscirà. Mi attraete uomini, eh già. Ma sono omosessual!“, con trombe e campane. Poco prima in un’altra scena era stata sua moglie, sempre cantando, a far intuire l’omosessualità repressa del marito. Il primo cittadino è visibilmente innamorato del Reverendo Howard Layton, sposato con la conservatrice e bigotta Margaret, interpretata da Kristin Chenoweth.

Schmigadoon! è una parodia dei musical iconici della Golden Age, con colori pastello, scenografie posticce, coreografie a pioggia e canzoni improvvisamente intonate. Nel 4° episodio, già disponibile su Apple Plus, Cecily Strong canta una canzone sulla vagina parodiando visibilmente Tutti insieme Appassionatamente. Alla regia dell’esilarante serie, che ricorda l’incompreso esperimento ABC Galavant, cancellato 5 anni or sono, troviamo Barry Sonnenfeld, qui anche produttore esecutivo.

Alan Cumming è da sempre bisessuale dichiarato. Fidanzato per due anni con l’attrice Saffron Burrows, conosciuta sul set del film Amiche, si è sposato due volte: dal 1985 al 1993 con l’attrice Hilary Lyon ed in seguito, nel 2007, con l’illustratore Grant Shaffer, ancora oggi suo sposo.