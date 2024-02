Palm Royale, primo trailer italiano della nuova serie con Ricky Martin protagonista

2 min. di lettura

Apple TV+ ha finalmente svelato il primo lunghissimo ed esilarante trailer di “Palm Royale“, nuova serie ambientata a Palm Beach con la candidata agli Emmy e agli Oscar® Kristen Wiig alla guida di un cast clamoroso. Le vincitrici dell’Oscar® e dell’Emmy Laura Dern e Allison Janney si uniscono a Ricky Martin, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy e Kaia Gerber, con la partecipazione straordinaria di Bruce Dern e dell’iconica e pluripremiata Carol Burnett. “Palm Royale” uscirà su Apple TV+ il 20 marzo, con i primi tre episodi, seguiti da nuovi episodi ogni mercoledì fino all’8 maggio.

“Palm Royale” racconta la storia di persone splendidamente impossibili e segue le vicende di Maxine Simmons (Kristen Wiig) nel tentativo di assicurarsi un posto al tavolo più esclusivo d’America: l’alta società di Palm Beach. Mentre Maxine cerca di attraversare quella linea impermeabile tra “chi ha” e “chi non ha”, la serie pone le stesse domande che ancora oggi ci lasciano perplessi: Quanto di te stesso sei disposto a sacrificare per ottenere quello che ha qualcun altro? Ambientato nel 1969, “Palm Royale” è una testimonianza di tutti gli outsider che lottano per garantirsi la loro opportunità di emergere e appartenere veramente a se stessi.

Una sorta di The White Lotus anni ’60, con Ricky Martin di nuovo attore dopo l’exploit firmato L’assassinio di Gianni Versace, nel 2018. A giudicare dal primo trailer il suo personaggio, Robert, è un cameriere all’interno di Palm Royale che se la spassa con le clienti, con tanto di scena di sesso gay anticipata fa pochi frame. Sulla carta, tra sinossi e dive da urlo, un potenziale scult queer.

“Cambierà il modo in cui pensate alla vita in generale”, ha detto Ricky della serie pochi giorni fa. “Si tratta di essere onesti: è così che mi sento ogni volta che sono sul set.” “La musica è qualcosa che faccio da quando avevo quattro anni”. “Ma c’è qualcosa nell’essere davanti alla cinepresa, come attore, che mi appassiona incredibilmente.”

La serie, creata dallo sceneggiatore di The Eyes Of Tammy Faye Abe Sylvia, è diretta da Sylvia, Stephanie Laing (Physical) e Tate Taylor (The Help, Ma).

