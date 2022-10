Scopri Malta: una vacanza tra splendidi paesaggi, storia e divertimento

3 min. di lettura

In attesa dell’EuroPride 2023, è sempre il momento giusto per visitare Malta. Il Paese che si avvicina sempre di più alla comunità LGBTQ+ , apre le sue porte a chi vuole immergersi in una terra ricca di Storia e di paesaggi mozzafiato.

Nel cuore del Mediterraneo , l’Arcipelago maltese è diventato negli anni meta prediletta per i turisti di tutto il mondo, per chi desidera trascorrere una vacanza all’insegna del divertimento, del relax, ma anche tra meravigliose avventure alla ricerca di viste mozzafiato e reperti storici di inestimabile importanza.

La capitale è Valletta che in sé racchiude la quintessenza dell’intero Arcipelago. Negli anni la città ha visto enormi trasformazioni, passando anche da fondamentali riconoscimenti a livello internazionale, come l’essere inclusa nella lista dei beni Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco nel 1980.

Negli ultimi anni Valletta e l’intero Arcipelago sono stati oggetto di grande interesse, sia per la nomina a Capitale Europea della Cultura 2018, sia per il sopracitato e attesissimo EuroPride 2023, che vedrà – per il prossimo anno – la Capitale arricchirsi dei mille colori e sfumature della comunità LGBTQIA+ europea e non solo.

Grazie a questi importanti avvenimenti, Malta continua a trasformarsi ed evolvere. Soprattutto Valletta ha visto notevoli cambiamenti, come uno degli ultimi mega-progetti dell’archistar Renzo Piano: il Valletta City Gate, che ha dato luce al nuovo palazzo del Parlamento, ha reinterpretato i resti della vecchia Royal Opera House e ha rivoluzionato il grande ingresso alla città, a partire dalla piazza antistante su cui è stata ristrutturata la splendida Fontana dei Tritoni.

In questo scrigno di secolare bellezza si trovano a breve distanza importantissimi musei, hotel per soggiorni indimenticabili, club in cui si può assistere alle performance dei più noti Dj internazionali, wine bar, rooftop e cocktail bar immersi nei vicoli della città.

Lasciando la Capitale, Gozo e Comino sono uno scenario perfetto per attività adrenaliniche come l’arrampicata, il diving o i percorsi off road a piedi ed in bici, ma anche ad altissimo tasso di benessere come lo yoga tra maestose scogliere o la barca a vela tra calette nascoste ed isolate.

Per un’esperienza all’insegna del relax e del confort, non potete non prenotare in uno dei numerosi Boutique hotel presenti nella Capitale maltese e non solo.

Piccoli alberghi all’insegna del lusso e della piena serenità del cliente. Nel solo centro storico di Valletta – tra le principali strade e i vicoli più caratteristici – ne sono presenti svariati pronti a soddisfare le vostre esigenze, per rendere indimenticabile il vostro soggiorno nel cuore del Mediterraneo.

