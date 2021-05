Serena Bortone: “Frequento i Pride dal 2000, l’Italia deve riconoscerei diritti di tutti”

< 1 minuto di lettura

Tra gli inattesi (?) successi Rai di stagione c’è sicuramente Oggi è un Altro Giorno, programma condotto da Serena Bortone. Lanciatissima e imitatissima, Bortone è stata intervistata da Alessio Poeta sull’ultimo numero di Chi.

Una chiacchierata in cui Serena ha rivendicato con orgoglio la sua vicinanza alla comunità LGBT.

Frequento i Pride dal 2000: da Miami a Roma. Non ho mai accettato che un Paese come il nostro non riconoscesse i diritti di tutti. Ora finalmente ci sono le unioni civili, ma l’assenza di certi riconoscimenti era una carenza anche per una cittadina come me. Il mio concetto di normalità sta nel chiedere a un mio ospite se si è innamorato di una persona dello stesso sesso.

E a lei, Bortone, è mai successo? “No, ma ho avuto anche io le mie corteggiatrici. Proprio in questi giorni ho chiesto consiglio a un’amica omosessuale su come affrontare una dichiarazione: ci tenevo a non ferire la sua sensibilità“.

Oggi è un Altro Giorno, in onda su Rai 1, ha preso il posto di Vieni da Me di Caterina Balivo, toccando spesso il 14% di share, con 2 milioni di telespettatori. In tal senso Bertone ha smentito anche presunti attriti con il “rivale” Alberto Matano: “Sono sciocchezze. Ci stiamo simpatici da tempi non sospetti, è una persona gentile. Entrambi gioiamo per i risultati dei nostri programmi. Sono competitiva, è vero, ma con me stessa non con gli altri”.

50enne di Roma, Serena Bortone è in Rai da 15 anni. Passati 7 anni ad Agorà, su Rai3, è definitivamente esplosa da quando è sbarcata nel pomeriggio di Rai1.