“Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati”, lo scoop di Dagospia. “Finiscono così i Ferragnez”

Dopo mesi di rumor e presunti indizi, la presunta e definitiva rottura. Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero lasciati ufficialmente. A darne oggi notizia Dagospia. “Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato“, scrive questa mattina Dago, in primissima pagina, con l’ultimo bacio social della coppia datato 10 dicembre 2023 ad immortalare lo scoop.

La crisi avrebbe avuto inizio un anno fa, con Sanremo 2023 e quell’inatteso bacio a Rosa Chemical con cui Fedez ‘scippò’ la scena alla moglie Chiara, co-conduttrice al fianco di Amadeus. “L’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari”, scrive Dagospia in riferimento al cosiddetto “Pandoro Gate” che prima di Natale ha travolto Ferragni. “Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo“.

A inizio 2024 Fedez è volato a Miami senza Chiara al suo fianco, alimentando ulteriormente i rumor di una crisi coniugale puntualmente sempre smentita dalla coppia. Nell’ultima settimana, poi, Ferragni si è mostrata senza fede al dito, con nuova foto profilo insieme ai due figli e senza marito accanto, nonché in presenza solo e soltanto degli amati Leone e Vittoria in quella nuova, gigantesca casa da mille e una notte. “Chissà se metabolizzato il voltafaccia nel momento più difficile della sua vita professionale, Chiara Ferragni scoprirà che l’allontanamento dal cantante, alla fine, sia più benefica di quanto immagini. Non sono pochi gli osservatori convinti che parte dei problemi della influencer derivino dalla tendenza di Fedez ad ingaggiare battaglie a destra e a manca“, conclude Dagospia, che ricordiamolo fu il primo a scrivere della rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, il 21 febbraio del 2022.

Per ora da parte di Chiara e Fedez, che a breve sarà in tribunale in un processo per diffamazione perché Alessandro Rosica sostenne che avesse avuto una relazione con Luis Sal, nessun commento ufficiale.

In pochi anni i Ferragnez hanno creato un impero, social, mediatico ed economico, portando avanti battaglie sociali in primissima persona, a sostegno del DDL Zan e della salute mentale, criticando pubblicamente i partiti di destra che quotidianamente seminano odio, con l’imprenditrice che ha lanciato una campagna a favore della comunità LGBTQIA+ e in particolar modo di CIG Arcigay Milano (#LoveFiercely).

Consapevoli della propria forza mediatica, Chiara e Federico hanno più volte utilizzato i propri canali per dar voce e spazio a chi ne aveva bisogno, dividendo anche l’opinione pubblica, a lungo andare quasi infastidita da simili privilegiati che “osavano” sfidare i potenti, che fossero vertici Rai o leader di partito. Ora, dopo poco più di 5 anni di matrimonio, la presunta rottura definitiva di una coppia che è diventata crasi da quasi 45 milioni di follower Instagram complessivi.

Ma sarà davvero “Game Over“, come scrive oggi Dagospia?

